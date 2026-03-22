Detenido por quemar dos contenedores en el barrio bilbaíno de Zorroza y se investiga si incendió otros ocho

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un individuo de 25 años ha sido detenido este domingo por un delito de daños por incendio en mobiliario público, acusado de quemar de forma intencionada dos contenedores en el barrio bilbaíno de Zorroza, y se investiga si ha participado en el incendio de otros ocho contenedores en la misma zona, en la que dos vehículos han sufrido daños importantes.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, esta mañana, gracias a la colaboración ciudadana, la Ertzaintza ha podido detener a un hombre que acababa de quemar dos contenedores en la calle Fray Juan del barrio bilbaíno de Zorroza.

Alrededor de las seis de la mañana, tras tener conocimiento de la quema de varios contenedores en el barrio bilbaíno de Zorroza, una patrulla de la Ertzaintza que estaba realizando labores de protección ciudadana se ha desplazado al lugar, donde ha observado que en la calle Zorrozgoiti y Párroco Vicente Zabala había varios contenedores en llamas con focos de afectación a vehículos y elementos urbanos.

A continuación, han recibido un nuevo aviso en el que un ciudadano había informado de que en la calle Fray Juan había otro contenedor en llamas y de cómo había visto a un varón merodeando un contenedor que instantes después había comenzado a arder. Además, varios comunicantes han facilitado una descripción de este presunto sospechoso.

CONFIESA LOS HECHOS

La rápida intervención de los recursos trasladados al lugar ha permitido interceptar al sospechoso, que coincidía plenamente con la descripción facilitada por testigos del hecho. Asimismo, el joven ha confesado ante los agentes ser el autor de la quema de dos contenedores de la calle Fray Juan y en el registro preventivo efectuado le han localizado un mechero manipulado para facilitar y acelerar la combustión.

Los agentes han realizado una inspección de los contenedores incendiados en el barrio de Zorroza y han comprobado que se encontraban en un recorrido natural para realizar a pie y a escasos metros unos de otros.

La Ertzaintza ha localizado cuatro contenedores afectados en la calle Zorrozgoiti y en la calle Párroco Vicente Zabala ha encontrado otros cuatro contenedores quemados, cuyo incendio había generado daños importantes; en una motocicleta que había quedado completamente calcinada, en un turismo que presentaba la parte trasera quemada y daños que afectaban al alumbrado urbano y a la fachada de un edificio.

Tras ser detenido, el sospechoso ha sido trasladado a dependencias policiales para efectuar las diligencias oportunas y será puesto a disposición judicial una vez se finalice con las mismas.

La Ertzaintza mantiene la investigación abierta con el fin de determinar si el detenido ha participado en el resto de sabotajes de esta madrugada en el barrio bilbaíno de Zorroza y también en la quema intencionada de varios contenedores que tuvo lugar en la madrugada de este pasado sábado en la calle Fray Juan e inmediaciones.