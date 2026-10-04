Rescatado en helicóptero un montañero tras sufrir una caída en el monte Herniozabal

Archivo - Rescate en el helicóptero de la UVR de la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de 62 años de edad ha sido rescatado este domingo por la mañana por un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza tras sufrir una caída en el monte Herniozabal, en la zona de Tolosaldea (Gipuzkoa).

Según ha informado el departamento de Seguridad, alrededor de las diez y cuarto de esta mañana el servicio de Emergencias SOS Deiak-112 ha tenido conocimiento de que un montañero, de 62 años, había sufrido una caída en el monte Herniozabal y se había lesionado la rodilla, lo que le impedía caminar.

Ante ello, se ha movilizado a efectivos de la Ertzaintza, Bomberos y personal sanitario para auxiliar a esta persona. Finalmente, un helicóptero ha procedido a su rescate y traslado al campo de fútbol de Usabal en Tolosa, donde una ambulancia se ha hecho cargo del herido para su traslado a un centro hospitalario.