Sucesos.- La víctima del homicidio en Bilbao era de Uribarri "de toda la vida" y tenía un bar al lado de su domicilio

Trabajadores de la funeraria trasladan el cuerpo del fallecido. - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 67 años que ha muerto este viernes en Bilbao a manos de su pareja, una mujer de 55 años que ha confesado la autoría, era del barrio de Uribarri "de toda la vida" y regentaba un bar al lado de su domicilio, según han explicado vecinos de la zona.

Una vecina del barrio ha dicho que conocía a la víctima del barrio desde hace mucho tiempo y también a su pareja, a través de su hija, y ha asegurado que la mujer "siempre ha sido muy religiosa".

Según ha explicado, el hombre fallecido regentaba un bar a escasos metros del domicilio en el que vivía con su pareja, que "siempre estaba allí con él".

Tras asegurar que lo siente mucho por la familia del fallecido, la vecina se ha mostrado muy sorprendida por lo ocurrido. "No sé lo que ha podido pasar", ha afirmado.