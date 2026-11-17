El codirector de Suite Bizkaia Igor Cubillo y la diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerra - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Suite Bizkaia, el único congreso gastronómico del mundo dedicado íntegramente a la sala, que ha reunido en el municipio vizcaíno de Portugalete a cerca de medio centenar de profesionales de referencia, procedentes de los algunos de los establecimientos más prestigiosos del panorama gastronómico y de disciplinas tan diversas como el diseño, la comunicación, la antropología o la creatividad, ha celebrado este martes su segunda y última jornada.

Durante el 16 y 17 de noviembre, el congreso ha situado a Bizkaia en el "centro del debate" gastronómico sobre la sala, el servicio y la hospitalidad. Se trata del único encuentro gastronómico concebido específicamente para hablar de estos temas, sin cocineros como protagonistas.

Con este concepto, Suite ha cambiado el foco habitual de los grandes congresos gastronómicos y, frente al protagonismo mediático de los chefs, reivindica a quienes, como camareros, maîtres, sumilleres, responsables de sala y profesionales de la hospitalidad, hacen posible que "una experiencia gastronómica sea memorable".

Según los impulsores de Suite Bizkaia, el periodista 'gastrósofo' Igor Cubillo y Ricardo Campuzano, el co-director del congreso y director del hotel Hotel Puente Colgante Boutique, en el que se desarrolla el encuentro, la experiencia de un restaurante "no comienza cuando llega el primer plato ni termina con el último bocado".

"Empieza al cruzar la puerta, en la acogida, en la atención, en el conocimiento del producto, en el ritmo del servicio y en la capacidad de anticiparse a las necesidades del cliente", aseguran.

Ambos han expresado su satisfacción por el desarrollo de esta tercera edición, que ha dejado un auditorio lleno, "con gente de más de 30 provincias". "Estamos felices de la evolución y de ese éxito que no es otro que la gente siga viniendo y disfrutando de esto", han dicho.

Entre los asistentes este año han destacado cuatro escuelas de hostelería de diferentes lugares porque "esto es un generador de vocaciones" y hay que "crear cantera".

"Está claro que somos referente, no sé si es poco o mucho mérito, teniendo en cuenta que somos el único foro de gastronomía sin cocineros del mundo, dedicado a un sector un poco abandonado. Hoy en día todos lo focos se dirigen a los chefs y a los cocineros", ha explicado Cubillo.

En su opinión, el cartel de Suite, que se configura "año tras año", es "una experiencia 360 sobre lo que sucede en un restaurante". "Al final, los chavales y los hosteleros que se acercan tienen la oportunidad de conocer a gente de éxito y saben que empezar como camarero es un camino que no te aboca a estar toda la vida secando vascos. Hay una autopista y un camino si tienen vocación y capacidad", ha manifestado.

Para Ricardo Campuzano, el nivel en sala y hospitalidad en los establecimientos en Euskadi y Bizkaia, en particular, va "creciendo" y se está haciendo "cada vez mejor". Cubillo no ha dudado en asegurar que Bizkaia "es referente a nivel del estado" y "del mundo".

El balance de la tercera edición de este congreso es, para el director del hotel portugalujo, que "siempre pensamos que no se puede mejorar y se mejora". "Estamos muy orgullosos de Suite, de la gente que viene aquí, tener el aforo completo y de tener que decir que no, porque la gente quiere venir. Estamos ya tocando techo o muy cerquita", ha dicho.

El año que viene la intención es mantener la apuesta por el formato, por el contacto directo de los ponentes con el público, que es "un espacio para la magia de cerca" y "habrá IV edición de los premios Suite". Portugalete volverá a tener "visibilidad" y tendrá la oportunidad de ofrecer "su estampa", también parte de Bizkaia, y "no solo el titanio del Guggenheim".

MÁS QUE UN CONGRESO GASTRONÓMICO

La Diputación foral de Bizkaia, que apoya este proyecto, ha afirmado, a través de su diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerra, que Suite Bizkaia "representa mucho más que un congreso gastronómico".

La diputada ha admitido que la gastronomía es "uno de los grandes atractivos de Bizkaia", pero ha puntualizado que "su valor no está únicamente en la calidad de sus productos o de sus cocinas", sino en "las personas, en los oficios, en el servicio y en la manera de recibir".

Según sus palabras, Suite es ya "un congreso consolidado y un referente", en el que participa "gente de todo el país, de muchísimos territorios", así como numerosos estudiantes de hostelería.

Tras destacar que durante dos días en este congreso gastronómico el protagonista "no es la cocina", ha asegurado que la intención del encuentro es "dar un paso y visibilizar y dignificar una profesión que es tan o más importante".

Según ha recordado, esta cita en Portugalete coincide con el Congreso Internacional de Accesibilidad, que se desarrolla en Bilbao, por lo que se ha dado la oportunidad de "cómo acomodar o cómo trabajar la accesibilidad, precisamente, en los restaurantes y en la sala".

Además, ha afirmado que su celebración en Portugalete conecta con la estrategia de "descentralización turística" que pretende la Diputación mediante el impulso de iniciativas "fuera de los espacios y destinos tradicionalmente más conocidos", así como la intención de "distribuir las oportunidades y hacer que el conjunto de Bizkaia participe de la actividad turística".

EDICIÓN 2026

La edición de 2026 ha contado con profesionales de "una trayectoria excepcional", vinculados a restaurantes y establecimientos "de referencia", algunos con varias estrellas Michelin. Entre ellos, destacan Luis Baselga, director de Smoked Room Madrid y Dubái y codirector de vinos del Grupo Dani García; José Polo, propietario de Atrio y Torre de Sande; Marcos Granda, responsable del Grupo Marcos Granda; Marián Martínez, cofundadora y directora del Cenador de Amós; Toni Gerez, director de sala y sumiller de Castell Peralada; y José Borrella, director de sala y sumillería de Martín Berasategui.

El programa ha incorporado también otras perspectivas, como la de la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano, el artista Mikel Urmeneta, y el arrocero Edu Torres, que han explicado su experiencia gastronómica y el papel de la sala.

La presencia de estos profesionales en Suite ha permitido al sector hostelero de Bizkaia "escuchar a referentes nacionales", así como "compartir experiencias con ellos, establecer contactos y generar relaciones profesionales" desde la cercanía.

La III edición de Suite Bizkaia ha reconocido también trayectorias y aportaciones destacadas a través de los Premios Suite 2026, que han recibido Sacha Hormaechea, "un referente de la hospitalidad"; el diseñador Santos Bregaña; David Villalón, del bar Angelita de Madrid, y los hermanos Amancio y Patricio Valiño, al frente del restaurante bilbaíno Kate Zaharra.

Estos galardones reconocen las "diferentes formas de entender y enriquecer la experiencia gastronómica, desde la creatividad y el diseño hasta la hospitalidad y la trayectoria hostelera".

Uno de los momentos más representativos del encuentro se produjo durante la noche de este pasado lunes, con la celebración de una cena diseñada y ejecutada íntegramente por profesionales de sala. Una experiencia que, según los impulsores del congreso, "sintetiza el espíritu de Suite" y demuestra que el servicio "no es un elemento accesorio de la gastronomía, sino una parte fundamental de su creación".