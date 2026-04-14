Sumar pide al Gobierno Vasco medidas contra La Gilda del Norte "por vulnerar los derechos de los trabajadores"

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VITORIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha reclamado al Gobierno Vasco que adopte medidas contra La Gilda del Norte "por vulnerar los derechos de los trabajadores" y que dé explicaciones por la participación de esta empresa en el stand 'Euskadi Basque Country' del Salón Gourmets de Madrid "tras su condena por delitos contra los derechos de los trabajadores".

Según ha explicado la coalición en un comunicado, su parlamentario ha registrado diversas preguntas en la Cámara vasca con el fin de que el Gobierno aclare "si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores".

Hernández ha criticado la presencia de la empresa en un espacio impulsado por el propio gobierno de Euskadi en el Salón Gourmets de Madrid. "No es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros; que tiene a la gente contratada sin seguridad social; y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco", ha afirmado.

"ABERRANTE"

El representante de Sumar considera "aberrante" que "una empresa recién condenada por este tipo de delitos contra los trabajadores pueda estar participando en algo impulsado desde la Administración pública".

"Queremos saber si el Departamento de Alimentación y Desarrollo Rural tiene en cuenta el respeto a los derechos de los trabajadores cuando colabora, impulsa o promociona a empresas del sector", ha señalado.

Asimismo, ha pedido explicaciones sobre las decisiones adoptadas en este caso. De esa forma, pide que el Ejecutivo aclare "si va a tomar alguna medida en relación a la participación de esta empresa" en este tipo de eventos.

Hernández solicita que se indique "qué papel juega" esta empresa en la organización del stand; en qué momento se decidió su participación; y si "realizó alguna objeción pese a conocer la existencia de un juicio por delitos contra los trabajadores".