Tabakalera cerrará la celebración de su décimo aniversario con la instalación de luz y sonido 'Erresonantzia' - JOSE IGNACIO UNANUE/TABAKALERA

SAN SEBASTIÁN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tabakalera cerrará la celebración del décimo aniversario del Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián con la instalación 'Erresonantzia'. La obra, creada por el colectivo Gheada, transforma el Prisma de la quinta planta en "un espacio sensorial de luz, movimiento y resonancia poética". La instalación podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026 en el horario habitual del centro.

La instalación, concebida como un "ecosistema sensorial", integra luz, sonido, movimiento y elementos textiles para ofrecer una experiencia "en constante transformación", tal y como han explicado desde Tabakalera.

La obra se organiza alrededor de una estructura circular de seis metros de diámetro, de la que cuelga una gran tela translúcida intervenida con retales y mensajes impresos. Estos textos emergen o se ocultan en función de la luz, que genera una lectura cambiante del espacio.

En el centro de la estructura, una luz pendular actúa como "corazón rítmico de la pieza: proyecta sombras, destellos y oscilaciones que modifican la percepción del entorno". Su movimiento hace referencia al péndulo de Foucault y convierte el Prisma en "un espacio suspendido, donde lo físico y lo simbólico se unen".

El diseño sonoro incorpora voces que recitan los mensajes presentes en la tela, "hilando un relato coral que envuelve al público". Este paisaje acústico, sumado al juego lumínico y a la materialidad textil, "crea un entorno de contemplación en el que palabra, luz y movimiento se mantienen en equilibrio", han detallado.

Así, la instalación ofrece experiencias diferentes en función del momento del día: con luz natural, la tela revela texturas, vacíos y relieves; por la noche, la luz pendular adquiere protagonismo y transforma el espacio en un escenario lumínico suspendido.

'Erresonantzia' ha sido creada por el colectivo Gheada, especializado en experiencias inmersivas, interactivas y performativas que combinan tecnología y artesanía, y se presenta como "una invitación a imaginar, generar conciencia y activar procesos de transformación a través de estímulos sensoriales".

El proyecto ha contado con la colaboración de PH/H05 en el desarrollo textil, Andrea Petit en la pieza pendular, la poeta y rapera Laura Sam en la voz e Ibon Aguirre en la producción sonora.