El Teatro Arriaga de Bilbao acoge 'Travy', dirigida e interpretada por Oriol Pla

La obra 'Travy', dirigida e interpretada por Oriol Pla - CLÀUDIA SERRAHIMA/TEATRO ARRIAGA

BILBAO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este viernes y sábado, 20 y 21 de marzo, 'Travy', una obra dirigida e interpretada por Oriol Pla sobre la familia de artistas Pla-Solina, que presenta a "dos generaciones que confrontan sobre el escenario dos formas de hacer teatro".

Según han explicado desde el teatro bilbaíno, Oriol Pla, galardonado con el Emmy Internacional 2025 a la Mejor Actuación Masculina por su papel en la serie 'Yo, adicto', es el principal impulsor de 'Travy', un proyecto teatral que dirige y que ha escrito junto a Pau Matas Nogué.

'Travy', han destacado, "cosechó un exitoso recorrido por el circuito escénico catalán y posteriormente ha recibido grandes alabanzas de crítica y público en todas las ciudades del Estado en las que se ha representado".

La obra presenta a dos generaciones de una misma familia que "confrontan sobre el escenario dos formas de hacer teatro: por un lado, el clown, el teatro folklórico y popular y, por otro, las formas postdramáticas y metateatrales".

Con "un lenguaje poético y visualmente impactante", 'Travy' invita a acompañar a sus personajes en "un viaje emocional donde cada paso es una declaración de vida y cada caída, un acto de resistencia", han avanzado desde el Arriaga.

Sobre el escenario aparecen Quimet Pla, fundador de la compañía de Teatro Els Comediants, Núria Solina, violinista y fundadora de las compañías Picatrons y Circ Circ, el propio Oriol Pla y su hermana Diana Pla, para "sumergir al público en una experiencia teatral que celebra el caos como parte de la existencia y transforma el final en un nuevo comienzo".