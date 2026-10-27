Tellado (PP) advierte de que los altercados en Bilbao no son "aislados" y son también "responsabilidad del Gobierno"

1128971.1.260.149.20261027140615 El secretario general del PP, Miguel Tellado, en declaraciones en Bilbao. - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido de que los altercados de este pasado lunes en Bilbao no son "hechos aislados" y, aunque son "culpa" de "los cafres de extrema izquierda" que los causaron, también "es responsabilidad política del Gobierno", que "tiene tiempo para todo menos para garantizar el orden y la ley y para proteger a los ciudadanos y su medio de vida".

En declaraciones a los medios en Bilbao, Tellado ha expresado su "condena rotunda" de los "disturbios violentos" que se registraron este pasado lunes en la ciudad tras una protesta contra la presencia de Vito Quiles, que finalmente no se produjo, y ha trasladado su solidaridad a los bilbaínos que "sufrieron el miedo por la violencia extrema".

El secretario general del PP ha advertido de que lo ocurrido en Bilbao "no son hechos aislados", sino que "sucedieron también la semana pasada en La Coruña, en Avilés y durante el fin de semana también en Barcelona".

"El terror, la sinrazón no puede campar a sus anchas en las calles de nuestro país", ha subrayado Miguel Tellado, que ha lamentado que "anoche se sembró el caos por parte de un grupo salvaje de extrema izquierda, auténticos fascistas y delincuentes a los que el gobierno, los gobiernos no pueden, no saben o simplemente no quieren controlar".

En esta línea, ha denunciado que, "mientras sucedía esto, Pedro Sánchez bailaba en un mitin en Asturias y antes tardó hasta 72 horas en condenar los disturbios" en Barcelona el fin de semana. Según ha apuntado, "esta violencia es responsabilidad y culpa de quienes la han protagonizado", pero "también es responsabilidad del gobierno de España".

En palabras del secretario general del PP, "han perdido la calle y bajan las manos, bajan los brazos, ante quienes pretenden incendiar las calles de nuestro país". Según ha indicado, "es responsabilidad del gobierno" por "no anticiparse a lo que muchos ya sabían que podía pasar" y por tratar de "minimizar" lo sucedido.

Tras exigir al líder socialista que "condene de forma inmediata los altercados de ayer y de la semana pasada", ha asegurado que para que "el orden vuelva a España, el Gobierno de Sánchez debe abandonar el poder".

(Habrá ampliación)