Las temperaturas mínimas superan esta madrugada los 20 grados en diversos puntos de Euskadi

Archivo - Un hombre se moja la cara con el agua de una fuente. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas mínimas han superado esta madrugada los 20 grados en varios puntos de Euskadi, como San Sebastián, donde la estación de Santa Clara ha alzando los 26,4 grados, según datos de Euskalmet.

En función de los datos de la agencia vasca de Meteorología, también en Gipuzkoa, se han medido una mínima en la estación de Miramón de 24,1 graDos y en la de Arrasate de 20,6. En Bizkaia, la estación del barrio bilbaíno de Zorrotza ha tenido una mínima de 20,9 grados.