Temperaturas suaves, con nubes en el norte y sol en el sur, este viernes en Euskadi

Cielos cargados de nubes en la costa de Bizkaia. - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi otra jornada en la que los vientos predominantes serán marítimos y las temperaturas suaves, sobre todo por el norte, donde se volverán a ver nubes bajas en el cielo, especialmente durante la primera mitad del día, con algunas posibles lloviznas.

Durante la mañana predominará la nubosidad, pero por la tarde se abrirán amplios claros. En el sur, por su parte, será otra jornada soleada.

Las temperaturas no variarán mucho, con máximas que rondarán los 25-26 grados y mínimas que oscilarán entre los 14 grados del interior y los 19 grados en la costa.