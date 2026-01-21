El temporal de viento obliga a desviar dos vuelos con destino Bilbao

Archivo - Avión, Bilbao, aeropuerto - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento del sur que registra Euskadi desde la madrugada de este miércoles han obligado a desviar dos vuelos que tenían previsto tomar tierra en el aeropuerto de Bilbao.

Según han informado fuentes de Aena, el primero de ellos ha sido un avión procedente de Madrid, con hora de aterrizaje a las 7.40, que ha tenido que regresar a su aeródromo de origen. A las 8.20 horas, un vuelo con salida Barcelona ha tenido también que volver al aeropuerto de la capital catalana.

Sí ha logrado tomar tierra en la Paloma el vuelo de Madrid, con llegada a las 8.20 horas. Los próximos aterrizajes previstos proceden de Alicante y Milán.

Ni el aeropuerto de Foronda, en Álava, ni el de Hondarribia, en Gipuzkoa, han registrado incidencias.