Tendencias Creativas reunirá en BEC a 91 firmas expositoras y ofrecerá más de 430 talleres hasta el domingo

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XVIII edición de Tendencias Creativas, que se celebrará desde este jueves y hasta el domingo en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) reunirá a un total de 91 firmas expositoras procedentes de distintos puntos del Estado y del ámbito internacional, y ofrecerá más de 430 talleres.

El salón de las manualidades y la creatividad volverá a transformar el pabellón 2 en un punto de encuentro para profesionales, creadores, comercios especializados y personas aficionadas, con firmas como Don Trapillo y Don Ovillo, Dayka Trade, Tandy Leather, Centímetros o Pulgadas, Cristina Camps, Fil de Fada, Florilèges Design, Il Pantografo, Todo Punto de Cruz, UA Juguetes, Una Buena Pieza y Velala Candle, entre otros.

A lo largo de la feria, cuya inauguración oficial será a las 12.00 horas de este jueves, presidida por la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, el público podrá descubrir y adquirir materiales especializados para sus proyectos creativos, desde telas, lanas, papeles y maderas hasta arcilla, resinas, entretelas, porcelana y otros productos.

Según han destacado desde BEC, se han programado más de 430 talleres vinculados a disciplinas como patchwork, costura creativa, bordado, punto, ganchillo, macramé, scrapbooking, encuadernación artesanal, lettering, pintura decorativa y customización de objetos, además de propuestas de cerámica y resina, trabajos con materiales contemporáneos, actividades relacionadas con plantas y naturaleza creativa, elaboración de velas y jabones, cocina creativa y repostería, bisutería y complementos, así como los dirigidos al público infantil.

Las distintas actividades estarán repartidas en diferentes franjas horarias y pensadas tanto para personas que se inician como para perfiles con mayor experiencia.

Junto a la oferta de talleres, el certamen contará con un completo programa de exposiciones que permitirá al público acercarse a distintas expresiones del universo 'handmade', entre las que destacan "Patchwork Contemporáneo. Un paseo entre telas y emociones" de La Blu; "Costura Creativa. Aire. Luz. Textura" de La Ta Te Store; "Al hilo de la tradición. Quilts de patchwork" de Esther Fernández; y "Punto de cruz moderno. Una buena pieza" de Anna Figueroa.

A estas exposiciones se suman "Pintura multidimensional en relieve. Obras maestras" de Mercedes Henry; la muestra de los ganadores del 65º Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes organizada por la Asociación Soineko; "LILIGURUMIS. Hilos que cobran vida - Amigurumis" de Isa Domínguez; y "Creaciones artísticas y decorativas con resina" de Resincret Bizkaia.

DESCANSO Y RESTAURACIÓN

Con el objetivo de mejorar la experiencia de las personas visitantes, Tendencias Creativas 2026 contará con una zona de descanso y restauración que permitirá hacer una pausa durante la visita.

El recinto dispondrá de food trucks con una oferta gastronómica variada, adaptada a diferentes gustos y necesidades, abiertos a lo largo de toda la jornada, así como de una ludoteca gestionada por BeUp-BEC, un espacio dinámico y creativo en el que los más pequeños podrán aprender y divertirse a través de las manualidades, facilitando que las familias disfruten del certamen de una forma más cómoda y tranquila.

Tendencias Creativas está organizado por Bilbao Exhibition Centre y Agence Initiales, y cuenta con la colaboración de El Correo, Puerta de Bilbao y BeUp-BEC.