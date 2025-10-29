Tendencias Creativas vuelve a BEC del 29 de enero al 1 de febrero con nuevos talleres y espacios para nuevos creadores

Stand de Vestidos de Papel de Güeñes en la anterior edición de Tendencias Creativas. - BEC

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria de las manualidades Tendencias Creativas volverá a Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 con nuevos talleres de cuero, vidrio, jabones y cerámica y espacios para las nuevas generaciones de creadores, dedicados a las lanas, el trabajo con resina, la cerámica o el 'patchwork'.

Durante cuatro días, el Pabellón 2 del recinto se convertirá en "un espacio de inspiración y aprendizaje donde profesionales, artistas, comercios y personas aficionadas de todas las edades compartirán sus disciplinas favoritas, descubrirán nuevos hobbies y, sobre todo, celebrarán su pasión por la originalidad y el valor de lo hecho a mano", según han destacado desde BEC.

Asimismo, han indicado que, "año tras año, la feria sigue apostando por atraer a firmas expositoras de todo el territorio nacional, además de contar con representación internacional". Según han avanzado, empresas como Don Trapillo y Don Ovillo o Tandy Leather han confirmado ya su participación en la cita con novedades "muy atractivas".

Para 2026 el certamen ampliará su oferta con nuevos talleres de cuero, vidrio, jabones y cerámica, y volverá a ofrecer actividades que han sido muy valoradas por los visitantes en ediciones anteriores, como decoración con plantas y flores, mixed media, scrapbooking, pintura decorativa, repostería, macramé, punto de cruz, bisutería, madera, confección y velas, entre otras.

Quienes acudan a la feria también podrán inspirarse visitando la zona de exposiciones, con una selección de creaciones que van desde los vestidos ganadores del Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes, pasando por los Amigurumis, diseños de punto de cruz moderno o los cuadros realistas de pintura multidimensional, entre otras propuestas.

Desde BEC han señalado que las manualidades atraen a un público muy diverso, "incluyendo a personas jóvenes que desean aprovechar su tiempo libre explorando su lado más creativo y creando con sus propias manos".

Por ello, Tendencias Creativas ofrecerá también espacios para las nuevas generaciones de creadores, dedicados a las lanas, el trabajo con resina, que permite hacer piezas decorativas y complementos de todo tipo, la cerámica o el 'patchwork'.

En su pasada edición, más de 16.000 personas acudieron al certamen para disfrutar de una programación con más de 500 talleres, nueve exposiciones y una gran variedad de demostraciones en vivo, además de su zona expositiva, en la que estuvieron presentes más de 100 firmas.

Las entradas, tanto individuales como para grupos, saldrán a la venta el 12 de noviembre y se podrán adquirir a través de la página web oficial del certamen. Se aplicará un precio especial para grupos de más de diez personas.

Tendencias Creativas tiene como colaboradores a El Correo, Hotel Puerta de Bilbao y Be Up, y está organizada por Agence Initiales y Bilbao Exhibition Centre.