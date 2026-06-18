The Screamin' Cheetah Wheelies, Ana Popovic, Danny Bryant y Big Daddy Wilson pasarán este otoño por la Sala BBK

Archivo - Cartel de los conciertos del nuevo cciclo BBK Music Legends - SALA BBK - Archivo

BILBAO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

The Screamin' Cheetah Wheelies, Ana Popovic, Danny Bryant y Big Daddy Wilson pasarán entre los próximos meses de octubre y noviembre por la Sala BBK en el marco del ciclo BBK Music Legends, creado en 2011 y organizado por BBK y Dekker Events.

Según ha informado la Sala BBK, el programa de esta 15ª edición incluye la actuación del 10 de octubre de The Screamin' Cheetah Wheelies (Tennessee, EEUU), referentes del southern rock estadounidense de los años 90, que llegarán a Bilbao dentro de la gira conmemorativa del 30 aniversario de Magnolia, el álbum que los convirtió en una banda de culto gracias a su mezcla de hard rock, blues y raíces sureñas. En su directo repasarán clásicos como "Shakin' the Blues" y otros temas esenciales de su repertorio.

Ana Popovic (Belgrado, Serbia) actuará el 24 de octubre. Considerada una de las guitarristas más destacadas del blues contemporáneo, ofrecerá un concierto en el que el blues eléctrico, el funk y el soul se combinan con elegancia y energía. "Reconocida por su virtuosismo y su potente presencia escénica, promete una noche de gran intensidad musical", han destacado desde la Sala BBK.

El 20 de noviembre será el turno de Danny Bryant (Royston, Reino Unido), uno de los guitarristas y vocalistas más sólidos del blues rock europeo actual que presentará su último trabajo, "Nothing Left Behind", en un concierto marcado por la intensidad emocional, el virtuosismo a la guitarra y una cuidada construcción melódica que lo han consolidado como una figura destacada de la escena internacional.

Big Daddy Wilson (Carolina del Norte, EEUU) acuará el 28 de noviembre. Dueño de una voz "profunda y llena de matices", cerrará el ciclo con un concierto en el que el blues, el soul y el gospel se funden en una propuesta elegante y emocional, destacando su gran capacidad para la conexión con el público.

Las entradas para los cuatro conciertos estarán disponibles a partir del viernes 26 de junio a las 10.00 horas y podrán adquirirse a través de la web de la Sala BBK (salabbk.bbk.eus) y en Dekkerevents.com.