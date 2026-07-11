The Screamin' Cheetah Wheelies recalan el 10 de octubre en Bilbao en su gira por el 30 aniversario de su álbum Magnolia

The Screamin' Cheetah Wheelies - ALICIA MÚSICA

BILBAO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense The Screamin' Cheetah Wheelies regresará a los escenarios el próximo mes de octubre con una gira con la que conmemorará el 30 aniversario de Magnolia, su álbum de 1996, y que recalará en Bilbao el 10 de octubre.

La formación, que volvió a reunirse en 2022 con la gira 'The Long Goodbye', cuyas entradas se agotaron en menos de dos minutos en todas las fechas programadas según han recordado, recorrerá también diversos puntos de España dentro de una gira de carácter limitado que incluirá, además, actuaciones en ciudades estadounidenses como Nashville y Nueva York.

'Magnolia' fue grabado en los estudios Bearsville Studios de Woodstock (Nueva York) y producido por Michael Barbiero. Con el paso de los años, el disco se ha consolidado como una de las obras más representativas del grupo.

El cantante y principal compositor de la banda, Mike Farris, ganador de un premio Grammy, ha destacado que "'Magnolia' siempre ha sido considerado por nuestros seguidores como el mejor momento de la banda" y ha asegurado que este aniversario "merece ser celebrado junto a todos los que han llevado estas canciones consigo durante todos estos años".