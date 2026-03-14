Tiempo frío y más chubascos este domingo en Euskadi

BILBAO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi tiempo frío y revuelto. Se repetirán los chubascos, más abundantes por la mañana, sobre todo en la mitad norte.
Por la tarde y noche irán a menos y remitirán, primero en el interior y más tarde en el norte. El viento soplará del nor-noroeste flojo a moderado, y las temperaturas se mantendrán sin muchos cambios. La cota de nieve rondará los 1.000 metros de madrugada y se elevará hasta los 1.300-1.500 metros durante la tarde.
Las temperatura en las capitales vascas oscilarán entre los cinco y 12 grados en San Sebastián y los seis y 13 de máxima en Bilbao. En Vitoria, las temperaturas más bajas serán de tres grados y las máximas de nueve.