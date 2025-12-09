Tiempo gris y lluvioso este miércoles en Euskadi

Archivo - Lluvia en Euskadi - ARNAITZ RUBIO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi tiempo gris y lluvioso, especialmente durante la primera mitad del día.

A partir de la tarde, la lluvia será más débil y ocasional y, al final del día, se podrán abrir algunos claros por el noroeste. El viento será variable y predominará la componente norte durante las horas centrales. Las temperaturas diurnas, en descenso.