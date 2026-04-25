Torres (PSE) dice a PNV que su postura sobre el euskera en las OPE "no es asumible" y afirma que "va a rebufo de Bildu"

Acto homenaje con motivo del 39 aniversario del atentado contra la Casa del Pueblo de Portugalete, en el que fallecieron Maite Torrano y Félix Peña, - PSE-EE

"Que no piensen ni por un momento que va a dejar de haber denuncias ni sentencias judiciales contrarias a los abusos", advierte

PORTUGALETE (BIZKAIA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general de PSE-EE Bizkaia y vicelehendakari, Mikel Torres, ha advertido al PNV de que los socialistas vascos están "claramente en contra" de la reforma planteada para la Ley de Empleo Público y, tras avisar de que su postura "no es asumible", le ha acusado de ir "a rebufo de EH Bildu".

Además, ha advertido tanto a la formación jeltzale como al partido soberanista de que "no piensen ni por un momento que va a dejar de haber denuncias ni sentencias judiciales contrarias a los abusos" hacia "los derechos de muchas personas".

Torres ha participado este sábado en el homenaje organizado por los socialistas con motivo del 39 aniversario del atentado contra la Casa del Pueblo de Portugalete, en el que fallecieron Maite Torrano y Félix Peña. Durante el acto, que se ha desarrollado frente al monolito de las víctimas del terrorismo, ha estado acompañado por la alcaldesa de la villa, Mari Jose Blanco.

En su intervención Mikel Torres se ha mostrado convencido de que el PSE-EE es "la izquierda útil, la de la mano abierta, la del diálogo", con el objetivo de "lograr acuerdos que mejoren la vida de la ciudadanía". "Eso está en nuestro ADN. Otros hablan; nosotros hacemos", ha añadido.

El líder de los socialistas vizcaínos ha afirmado que el PSE-EE "no va a traicionar la confianza de sus votantes", y, por ello, tiene "muy clara, por ejemplo", su posición respecto a la reforma de la Ley de Empleo Público.

"Siempre hemos estado implicados en la defensa y en el impulso del euskera, eso es innegable, pero lo que ahora pretende el PNV, sin embargo, no es asumible", ha advertido.

Mikel Torres ha rechazado la intención de la formación jeltzale de ir "a rebufo de EH Bildu, aumentar las exigencias de conocimiento del euskera para acceder a un puesto en cualquier Administración Pública o para consolidar un puesto que se viene desempeñando hace tiempo". "Eso, pese a todo lo que digan y lo que quieran hacer ver, va en contra de los derechos de muchas personas", ha añadido.

Ha defendido que el PSE-EE no es "inmovilista", como afirman los nacionalistas, y ha emplazado a citar a otro partido que "negocia hasta lo innegociable", como, según sus palabras, hace el PSE-EE.

También ha rechazado que el Partido Socialista sea "una veleta" que actúe "dependiendo de dónde venga el viento", sino que es "coherente con su política, con sus compromisos, con sus responsabilidades", y por eso está "claramente en contra de esta reforma".

Mikel Torres ha asegurado que los socialistas no han abandonado el consenso de finales de 2022, cuando se formuló la Ley, que ahora se pretende reformar, "después de un gran esfuerzo negociador para sacar adelante el Decreto de Perfiles que establece ya unos índices de obligado cumplimiento".

Por ello, ha advertido al PNV y EH Bildu de que "no piensen ni por un momento que va a dejar de haber denuncias ni sentencias judiciales contrarias a los abusos que en muchos casos se han producido contra esos derechos".

"Dicen que son ataques de la Justicia, pero la realidad es que las y los trabajadores y sus representantes sindicales presentan recursos porque consideran que se pisan sus derechos laborales, y los jueces no están haciendo más que reconocer esta realidad", ha defendido.

En este punto, ha explicado que los trabajadores y sus representantes sindicales presentan recursos "porque consideran que se pisan sus derechos". Torres ha insistido en que "esta pretendida reforma de la Ley de Empleo Público va contra una gran parte de la sociedad vasca" por lo que ha dicho que el PSE-EE "siempre estará al lado de la ciudadanía y de las y los trabajadores que ven vulnerados sus derechos".

"IMPORTANCIA DE LO OCURRIDO"

Durante el homenaje, el vicelehendakari se ha dirigido a los congregados para recordarles que los socialistas, en instantes como el ocurrido hace 39 años, tuvieron que "tragar" su "rabia y dolor", pero "nunca" se escondieron. Por eso, cree que fueron y son "una figura indispensable para el desarrollo de Euskadi".

En su opinión, el día de hoy "no es de celebración sino un triste recuerdo para la familia socialista", y ha reiterado su "compromiso con la sociedad, con la ciudadanía, con las personas". "Nunca fallamos a la sociedad vasca, continuamos con nuestra responsabilidad, tragando nuestra rabia, nuestra impotencia, nuestro dolor. Y con miedo, pero eso no fue nunca un obstáculo", ha señalado.

Mikel Torres ha añadido que "ni aun viviendo amenazados, escoltados, en unas condiciones que pusieron a prueba la resistencia" de los socialistas y sus familias, siguieron trabajando. "No nos escondimos", ha insistido.

Ha recordado que el PSE-EE ha sido "protagonista en todos los avances de este país", desde la formulación del Estatuto de Gernika, "la casa común de toda la ciudadanía vasca", que ha "defendido siempre y en todo momento", pasando por la derrota de ETA, "que llegó de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, y de Patxi López", hasta el momento actual, "el de mayor estado de bienestar, de derechos y libertades de toda la historia de este país". "Ese es el resultado tangible de nuestra resistencia, de nuestro compromiso firme, de nuestra responsabilidad", ha precisado.

"RESPETO Y RESPONSABILIDAD"

Por su parte, la alcaldesa de Portugalete, ha destacado la importancia de la memoria sobre lo ocurrido en época de actividad terrorista. "Hoy, cuando miramos atrás, lo hacemos con respeto y con responsabilidad. Respeto hacia las víctimas, hacia sus familias, hacia quienes sufrieron directamente la injusticia del terrorismo. Y responsabilidad para transmitir esa memoria a las generaciones que no vivieron aquellos años, pero que deben comprenderlos", ha manifestado.

A su juicio, la memoria democrática "no es solo un ejercicio de recuerdo", sino "una herramienta de futuro". "Es la garantía de que no normalizaremos jamás la violencia", ha precisado.

Para Mari Jose Blanco, la convivencia "de la que hoy disfruta Euskadi" no es "fruto de la casualidad", sino "del esfuerzo, del coraje y del compromiso de muchas personas que apostaron, por la paz incluso en los momentos más difíciles".

"Ese es nuestro legado. Y también nuestra responsabilidad. A quienes vienen detrás, debemos dejarles algo más que recuerdos. Debemos dejarles valores. Debemos enseñarles que la violencia nunca es el camino, que la diferencia no es una amenaza, sino una riqueza, y que la dignidad humana está siempre por encima de cualquier causa", ha concluido