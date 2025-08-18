Un total de 11 personas detenidas en la segunda noche de Aste Nagusia en Bilbao, la mayoría por pequeños robos

Cientos de personas durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2025 - Iñaki Berasaluce - Europa Press

El alcalde, Juan Mari Aburto, asegura que no se puede "extender la impunidad en las calles de Bilbao"

BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 personas han sido detenidas y se han interpuesto 60 denuncias, durante la segunda noche de Aste Nagusia en Bilbao "la mayoría, en ambos casos, por pequeños robos", según los primeros datos que ha aportado el alcalde de la villa, Juan Mari Aburto.

En una entrevista realizada en Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el alcalde ha reconocido que son datos provisionales y que la situación con respecto al año pasado es mejor, porque en la misma noche fueron "85 denuncias y 14 detenidos".

"Estamos en mejor situación en este momento. Han sido 11 detenidos cuando el año pasado fueron 14, pero con más denuncias. Eso significa que la eficacia policial es correcta", ha defendido.

Tanto las denuncias como las detenciones, en su mayoría según Aburto, han sido por "pequeños robos" en ambos casos.

El alcalde ha explicado que la seguridad "es la mayor preocupación de la gente. En este momento en todas las calles de Bilbao hay más policía que nunca y hacemos grandes esfuerzos para mejorar la seguridad"

"ALGUNAS PERSONAS VIENEN A OTRAS COSAS"

Por otro lado, ha matizado que cuando en una pasada entrevista dijo que "hay un pequeño porcentaje de personas" en Aste Nagusia "que viene a otras cosas", se refería a que son personas que "vienen a robar o a realizar actos antijurídicos, diferentes delitos".

En ese sentido, el alcalde ha expresado que "tenemos que admitir con normalidad que la mayoría viene a disfrutar". "Eso es el dato más importante, pero algunos no tienen esa actitud y vienen a delinquir. Tienen que tener claro que en Bilbao no queremos ese tipo de gente y que iremos en su contra en la medida de lo posible", ha dicho.

Aburto ha concluido transmitiendo que "no podemos extender la impunidad en las calles de Bilbao" y que pondrá "la fuerza de la Ley" sobre las personas que cometan delitos durante las fiestas.