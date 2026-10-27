Un total de 17 personas, diez de ellas menores, han sido detenidas por los altercados en Bilbao y otra más investigada

Bomberos actuando tras los altercados de este lunes en Bilbao. - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 personas, diez de ellas menores de edad, han sido detenidas por los altercados registrados este pasado lunes en Bilbao tras una protesta contra Vito Quiles y a otra persona más se le han abierto diligencias como investigada. Ninguna de ellas contaba con detenciones previas por parte de la Ertzaintza, según el balance hecho público este martes por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

En concreto, los altercados registrados durante tarde de ayer en la capital vizcaína, en los que se produjeron numerosos daños en el mobiliario urbano, vehículos y en locales, se han saldado con 14 hombres y tres mujeres detenidas bajo la acusación de un delito de desórdenes públicos.

Entre las personas arrestadas, diez son menores de edad. Por lo que respecta a los mayores de edad, tienen edades comprendidas entre los 18 y 25 años y entre ellos hay una mujer. También se han abierto diligencias como un investigado a un hombre de 22 años.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

Según ha explicado Seguridad, ninguno de los implicados había sido detenido previamente por la Ertzaintza. Una vez finalizadas las diligencias en dependencias policiales, las personas detenidas mayores de edad han sido puestas en libertad a la espera de ser citadas por la Autoridad Judicial. Los diez menores de edad serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.

La Policía Vasca continúa con las investigaciones para tratar de identificar a más participantes en los disturbios registrados en las calles de Bilbao.