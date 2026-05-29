Un total de 18 jóvenes de Lemoa viajarán este verano a Copenhague dentro del programa de intercambio juvenil Elkartruke

BILBAO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 jóvenes de Lemoa (Bizkaia), de entre 16 y 18 años, viajarán este verano a Copenhague (Dinamarca) dentro del programa de intercambio juvenil Elkartruke, una experiencia que pondrá fin al trabajo desarrollado durante los últimos meses en torno a la temática anual.

Según ha informado el Ayuntamiento de Lemoa, el grupo de jóvenes ha participado desde marzo en distintas actividades relacionadas con el proyecto, que este año centra su atención en la sostenibilidad medioambiental y en los modelos urbanos y buenas prácticas europeas.

A lo largo de estos meses, las personas participantes han trabajado diferentes contenidos y dinámicas vinculadas con esta temática, combinando sesiones de grupo, actividades y experiencias relacionadas con el objetivo del programa.

Como parte final del proceso, el grupo viajará a Copenhague entre el 29 de junio y el 3 de julio. Durante la estancia, los jóvenes tendrán la oportunidad de conocer de cerca distintos espacios, iniciativas y experiencias vinculadas con el modelo urbano de la ciudad y con la gestión sostenible del entorno.

El viaje incluirá también actividades culturales y de convivencia que permitirán completar el trabajo realizado durante el año desde una perspectiva práctica y cercana.

Además de las actividades previstas durante el viaje, el grupo ha participado activamente en la preparación de la experiencia a lo largo de los últimos meses.

Entre marzo y junio, las personas participantes han organizado distintas iniciativas de recaudación de fondos destinadas a colaborar en la financiación de parte de los gastos del viaje y de las actividades programadas en destino.

El proyecto se desarrollará hasta julio y combinará tanto el trabajo realizado en el municipio como la experiencia internacional. La iniciativa busca ofrecer a las personas jóvenes la posibilidad de "ampliar su mirada sobre otras realidades europeas y acercarse a nuevas formas de entender la sostenibilidad y la organización urbana", según ha explicado el consistorio.

Elkartruke Elkartruke es un programa que combina el trabajo local con una experiencia internacional, ofreciendo a las personas participantes la oportunidad de conocer otras realidades y profundizar en una temática concreta a lo largo del año. En esta edición, el eje central es la sostenibilidad medioambiental, con especial atención a los modelos urbanos y las buenas prácticas europeas.