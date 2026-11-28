Urnas para depositar los votos el 29N - EUROPA PRESS

BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.820.645 ciudadanos vascos podrán votar en las elecciones generales de este domingo, de modo que son 31.574 personas más que en las elecciones celebradas en mayo de 2023, con un 1,76% de incremento.

El censo lo componen 1.727.975 personas residentes en Euskadi (voto CER) y 92.670 residentes en el extranjero (voto CERA). Son 19.278 y 12.296 personas más que en 2023 respectivamente, según datos del Gobierno central.

La ciudadanía que se acerque a las 5.382 urnas habilitadas podrá depositar su voto en 2.691 mesas repartidas en 713 colegios electorales: 101 en Álava, 336 en Bizkaia y 276 en Gipuzkoa.

Por otra parte, 8.073 ciudadanos están citados en primera instancia como miembros titulares de mesa (presidentes y primeros y segundos vocales) y otros 16.146 están citados como suplentes.

NOVEDADES

Algunas de las novedades de estos comicios es que, por primera vez, se puede solicitar el envío del voto adaptado al domicilio, lo que ha conllevado que las peticiones de voto adaptado o asistido por problemas de visión han crecido sustancialmente con respecto a las elecciones de 2023. Se ha pasado de 28 a 98 solicitudes del 'kit' braille.

Otra novedad es que todas las mesas dispondrán de un lector del DNI electrónico (MIDNI) para aquellos que lo lleven en el móvil. Otras curiosidades son el aumento de municipios, ya que de 251 se pasa a 252 por la constitución de Usansolo como municipio propio, o que la localidad con menos ciudadanos llamados a votar es Orexa (Gipuzkoa), con 87 electores, mientras que la que más electores tiene es Bilbao con 292.743.

Antes de que acabe el día se conocerá el resultado de las elecciones gracias al sistema utilizado para la recogida y posterior difusión de información en las mesas electorales a través de los 1.806 representantes que la administración general ha dispuesto para el País Vasco. Para la captura y difusión de datos, destaca el reparto de alrededor de 892 tabletas para la transmisión de la información, que cubrirán prácticamente todo el censo electoral.

La trasmisión de datos mediante tabletas se realizará en casi todas las mesas electorales, salvo en 22 (todas en Gipuzkoa) que se hará de manera telefónica por problemas logísticos y de cobertura.

Por otra parte, 73.494 personas han solicitado el voto por correo. Es una cifra sensiblemente inferior a la registrada en las anteriores elecciones generales (214.721), aunque en 2023 los comicios se convocaron en verano, por lo que mucha gente solicitó el voto por correo en previsión de sus vacaciones.

Por territorios, 39.868 peticiones corresponden a Bizkaia, 10.078 a Álava y 23.548 se han registrado en Gipuzkoa.