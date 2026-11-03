Un total de 28 buenas prácticas medioambientales de Vitoria-Gasteiz optan a los 'Premios Pacto Verde 2026'

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VITORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 buenas prácticas medioambientales de empresas y entidades locales de Vitoria-Gasteiz optan a hacerse con el galardón de la X edición de los 'Premios Pacto Verde 2026', organizados por el Ayuntamiento, y que se entregarán el próximo 26 de noviembre en el Palacio de Congresos Europa.

Según ha informado el Consistorio, esta entrega de galardones tendrá lugar en el marco del XIII encuentro de empresas del Pacto Verde, una cita bienal que reúne a las más de 500 organizaciones locales de todos los tamaños y sectores que conforman esta comunidad y que esta abierta también a la participación de público general.

Se premiarán las experiencias y acciones corporativas más destacadas de los años 2025 y 2026 en Vitoria-Gasteiz en tres categorías. 'Microempresa', 'Pequeña Empresa' y 'Mediana y Gran Empresa'. Cada uno de los premios tiene una dotación económica de 2.000 euros.

Además, se entregará un premio sin dotación económica, 'Premio Honorífico', al que pueden optar las empresas de la Comunidad Pacto Verde que se encuentran fuera de Vitoria-Gasteiz, sociedades públicas y entidades de derecho público, sean o no de Vitoria-Gasteiz, y entidades sin animo de lucro y las que realicen actividades asociativas y profesionales, sean o no de Vitoria-Gasteiz.

"Con los 'Premios Pacto Verde', queremos reconocer el compromiso de las organizaciones que conforman esta comunidad para reducir su impacto medioambiental y contribuir al impulso de una economía más circular en nuestra ciudad y territorio", ha anunciado la concejala de Promoción Económica, María Nanclares.

"Valoramos enormemente las acciones que realizan en ámbitos como la gestión energética, la gestión de residuos, la optimización de recursos y el ecodiseño, entre otras, y queremos reconocer su esfuerzo", ha añadido.

La iniciativa municipal 'Pacto Verde', surgida dentro del programa de actividades de 'Vitoria-Gasteiz Capital Verde de Europa 2012', fue pionera en Europa. Desde su creación, más de 500 firmas locales de diferentes sectores se han sumado a este proyecto.

PROGRAMA

El XIII Encuentro del Pacto Verde comenzará el jueves 26 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Palacio de Congresos Europa y contará con la intervención de Mercedes Maroto-Valer, la científica a investigadora vitoriana que dirige el Centro de Innovación e Investigación sobre descarbonización de la industria en Reino Unido (IDRIC) y que es, además, vicerrectora de Sostenibilidad Global de la Universidad Heriot-Watt (Edimburgo). Entre sus muchos reconocimientos, destaca la 'Orden del Imperio Británico' por sus servicios en tecnologías de bajo consumo energético.

Una ponencia, basada en la dilatada trayectoria de Mercedes en sistemas de energía, captura, uso y almacenamiento de CO2, tecnologías de hidrógeno y combustibles solares.

El evento contará también con una actividad colaborativa musical, guiada por Estíbaliz Urquiza, especialista en técnica vocal y dirección coral. Un cierre para un evento que, cada dos años, reúne a las entidades del territorio "más comprometidas con un futuro sostenible y la transición hacia un modelo económico comprometido con el territorio". Este encuentro será gratuito y está abierto a toda la ciudadanía.