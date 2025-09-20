Un total de 3.000 personas realizan las pruebas de la OPE de Educación, de 1.268 plazas

BILBAO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.000 personas se han presentado este sábado en el BEC de Barakaldo a la OPE convocada por el por el Departamento de Educación, que oferta 1.268 plazas dirigida a profesionales de los cuerpos de Secundaria y Formación Profesional, según las cifras aportadas por el Gobierno vasco.

El objetivo de la OPE, ha trasladado Educación, es "la reducción de la interinidad del profesorado y la mejora de los procesos de estabilización". La inclusión de los profesionales que se hagan con una plaza en el proceso posibilitará continuar con la reducción de la interinidad. Desde 2022 hasta hoy se han consolidado 4.542 docentes, y otros 1.268 lo harán tras este proceso.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y la viceconsejera de Administración y Servicios, Blanca Guerrero, han asistido al inicio de los exámenes en el pabellón 5 del recinto ferial. La consejera ha señalado "la estabilidad es una garantía de continuidad en los proyectos pedagógicos y de mejor atención al alumnado".

La principal novedad de esta convocatoria es el cambio de calendario, ha destacado, porque mientras en procesos anteriores los exámenes se celebraban en junio, lo que obligaba a que las personas aspirantes preparasen las pruebas en pleno curso lectivo, al trasladar la fecha a septiembre, el profesorado candidato ha podido aprovechar el periodo vacacional para estudiar y "los tribunales dispondrán de más tiempo para evaluar con tranquilidad", lo que supone "una corrección más rigurosa por parte de los tribunales y una gestión más ordenada de todo el proceso".

A lo largo de la mañana se realizarán exámenes correspondientes a 27 especialidades diferentes: Lengua vasca y literatura, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Física y Química, Dibujo, Tecnología, Inglés, Educación Física, Informática, Administración de Empresas, Organización y Gestión Comercial, Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Procesos de Gestión Administrativa, Procesos Comerciales, Instalaciones Electrotécnicas, Equipos Electrónicos, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Geografía e Historia, Economía, Música, Filosofía, Orientación Educativa, Formación y Orientación Laboral, Biología-geología, Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos y Análisis y Química Industrial.