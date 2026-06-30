Un total de 487 contribuyentes adeudan a las haciendas vascas 978 millones

Archivo - La diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, presenta la campaña de Renta 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 487 contribuyentes, con deudas superiores a los 600.000 euros, adeudan 978 millones a las Hacienda vascas, de los que 598 millones corresponden a la vizcaína, 195,7 millones a la gipuzcoana y 184,3 millones a la alavesa.

Las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava han publicado este martes el listado de personas cuya deuda tributaria supera los 600.000 euros a 31 de diciembre de 2025.

En el listado de Bizkaia de grandes deudores aparecen 348 personas obligadas tributarias que deben a la Hacienda Foral un importe conjunto de 598 millones de euros. En esta lista se incluyen personas con deudas superiores a 600.000 euros y, además de la persona deudora principal, también se incluyen 31 personas responsables solidarias.

En relación a la lista anterior de junio de 2025, hay ahora un gran deudor más y la cantidad adeudada ha pasado de los 594,8 millones a 598 millones.

Entre los principales deudores figura nuevamente en cabeza, con 64,5 millones, Habidite, la compañía creada por el grupo vasco Afer, de Jabyer Fernández, y Iurbenor Promociones S.A., con casi 52,2 millones pendientes. El mismo Jabyer Fernández adeuda 41,4 millones.

También se incluyen, de nuevo, Versus07 SL, con 41 millones, Residere Proyectos SL, con 39,8 millones, la empresa GM Fuel Tank SL, con 35,3 millones, Moldis Echarro, con 20,4 millones o Abaroa SA con 15 millones. También figuran particulares, alguno con una deuda de 13,2 millones, y otros tres figuran con aproximadamente 12,1 millones cada uno.

ÁLAVA

En Álava, un total de 66 contribuyentes adeudan 184,3 millones de euros a la Hacienda alavesa. Los contribuyentes con deudas de mayor importe son Goya Sesenta y Nueve (20,5 millones de euros), un contribuyente particular (14,8 millones), Eguren Vitoria (13,3 millones), y Ros Casares Centro del Acero (12,5 millones).

Esta información está disponible en la web araba.eus, según ha recordado la Diputación Foral a través de un comunicado. De los 66 deudores incluidos en el listado a publicar, 57 son personas jurídicas (56 sociedades mercantiles y una Unión Temporal de Empresas (UTE) y 9 son personas físicas.

Con respecto al año pasado, se han producido 6 nuevas incorporaciones, 4 sociedades y 2 personas físicas. Asimismo, 31 de los 66 deudores incluidos en el listado están o han estado incursos en procedimientos concursales. El porcentaje de deuda acumulada por estos 31 deudores supone el 59,84% del total publicado en el listado.

En la lista publicada hoy se identifica al deudor con nombre, apellidos y DNI en el caso de las personas físicas. Nueve personas particulares aparecen en esta relación, y suman una deuda de 35,6 millones de euros.

En el caso de las entidades y personas jurídicas, la información publicada es la razón o denominación social completa, además del Número de Identificación Fiscal. En el listado figuran 57 entidades, que suman un impago de 148,7 millones de euros.

GIPUZKOA

En Gipuzkoa, un total de 73 sujetos adeudan 195,7 millones de euros a la Hacienda foral guipuzcoana, que ha publicado su undécimo registro de personas físicas y jurídicas contribuyentes del territorio que adeudan más de 600.000 euros con la Administración tributaria.

Respecto a la anterior lista, publicada en junio del pasado año, no existen grandes variaciones, entran seis nuevos deudores cuya deuda suma 7,4 millones de euros, mientras que salen 15 deudores, cuya deuda ascendía a 14,05 millones de euros.

Desde la Diputación han explicado que "la principal causa de salida de deudores del listado no es el pago de la deuda, sino el agotamiento de todas las posibilidades de cobro de esta al efecto existentes en el ámbito administrativo tributario, tras el transcurso del plazo legalmente establecido al efecto".

Los principales deudores de la lista son los hermanos José Ramón y Jaun Miguel Osinalde Echaniz, cada uno con una deuda que supera los 40 millones de euros; les sigue Fagor Electrodomésticos que adeuda 14,5 millones; la Sociedad Anónima Tecfrindus, con una deuda de 6,06 millones; Inversan Servicios con una deuda de 4,8 millones; Lumen Pacis con una deuda de 4,6 millones; Ramón Vizcaino Refrigeración con una deuda de 5,4 millones; y Lurauto con una deuda de 3'08 millones.