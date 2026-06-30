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VITORIA, 30 (EUROPA PRESS)

Un total de 66 contribuyentes adeudan 184,3 millones de euros a la Hacienda Foral de Álava, con la empresa Goya Sesenta y Nueve (20,5 millones de euros) y un particular (14,8 millones) como principales deudores de las arcas forales.

La Hacienda Foral alavesa ha publicado este martes la lista de contribuyentes que tenían deudas o sanciones tributarias superiores a 600.000 de euros el pasado 31 de diciembre de 2025.

Los contribuyentes con deudas de mayor importe son Goya Sesenta y Nueve (20,5 millones de euros), un contribuyente particular (14,8 millones), Eguren Vitoria (13,3 millones), y Ros Casares Centro del Acero (12,5 millones).

En este listado se presenta la relación de contribuyentes, un total de 66 que suman un importe total de 184.320.565,73 euros de impago a la institución alavesa.

Esta información está disponible en la web araba.eus, según ha recordado la Diputación Foral a través de un comunicado. De los 66 deudores incluidos en el listado a publicar, 57 son personas jurídicas (56 sociedades mercantiles y una Unión Temporal de Empresas (UTE) y 9 son personas físicas.

Con respecto al año pasado, se han producido 6 nuevas incorporaciones, 4 sociedades y 2 personas físicas. Asimismo, 31 de los 66 deudores incluidos en el listado están o han estado incursos en procedimientos concursales. El porcentaje de deuda acumulada por estos 31 deudores supone el 59,84 % del total publicado en el listado.

En la lista publicada hoy se identifica al deudor con nombre, apellidos y DNI en el caso de las personas físicas. Nueve personas particulares aparecen en esta relación, y suman una deuda de 35,6 millones de euros.

En el caso de las entidades y personas jurídicas, la información publicada es la razón o denominación social completa, además del Número de Identificación Fiscal. En el listado figuran 57 entidades, que suman un impago de 148,7 millones de euros.

EXCEPCIONES

También aparece en la lista el importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago. No obstante, en el listado no aparecen todos los deudores cuya deuda superan los 600.000 euros. Están excluidas todas aquellas que se encuentren aplazadas, fraccionadas o suspendidas o se encuentren en periodo voluntario de ingreso.

La información sobre las personas deudoras será pública por un periodo de tres meses. Asimismo, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos, la Hacienda Foral ha tomado las medidas necesarias para impedir la indexación de sus contendido a través de motores de búsqueda en internet.