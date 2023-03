Un total de nueve municipios guipuzcoanos acogen del 23 al 30 de marzo la III Muestra de Cine de Naturaleza Gnat Zinema

SAN SEBASTIÁN, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve municipios de Gipuzkoa acogerán, del 23 al 30 de marzo, la tercera edición de la Muestra de Cine de Naturaleza y Medio Ambiente del Territorio histórico, Gnat Zinema, organizada por la Diputación de Gipuzkoa y que proyectará once películas.

El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la diputada foral de Cultura, María José Tellería, han presentado la III edición de Gnat Zinema, que forma parte de Gipuzkoa Naturaldia, programa de eventos y recursos dirigido a todos los públicos para impulsar la conexión con la naturaleza en general y con la naturaleza de Gipuzkoa en particular.

Asensio ha explicado que el objetivo de esta Muestra de Cine es "la divulgación de calidad de la naturaleza más cercana, ahondando en profundidad en las relaciones que las personas mantenemos con la misma".

El diputado foral ha destacado que "estamos en una década decisiva para lucha contra el cambio climático, y es el momento de reactivar la sensibilización hacia el respeto al medio ambiente y reforzar la concienciación colectiva por reconstruir nuestra sociedad en base a criterios sostenibles".

Según ha indicado, en su primera edición, en 2021, Gnat Zinema tuvo más de 1.600 espectadores y en 2022 este dato se vio incrementado en un 15% con 1.850 espectadores.

"En esta tercera edición seguimos creciendo, incorporando dos nuevas sedes, diversas actividades y una exposición", ha destacado. Gnat Zinema contará este año con dos nuevas sedes, Mutriku y Ordizia, que se suman a las sedes de Azpeitia, Eibar, Errenteria, Oñati, San Sebastián, Tolosa y Zumarraga.

En estas nueve sedes, se proyectarán 11 películas vinculadas con la naturaleza: 'El leopardo de las nieves', 'We the power', 'Salvar Tenerife', 'Fire of love', 'Aware', 'Con la fuerza del viento', 'Forest for the trees: The tree planters', 'Cuerdas', 'Joy', 'Ganado o desierto' y 'Entre montañas'.

SESIÓN ESPECIAL

Por otro lado, en colaboración con el programa 'Bihotz Berdeak' de Kutxa Ekogunea, este año por primera vez se llevará a cabo una sesión especial dirigida exclusivamente a los jóvenes guipuzcoanos de entre 12 y 15 años que participan en este programa.

La película elegida para ello es 'Entre montañas' dirigida por Unai Canela y se proyectará el 1 de abril a las 17.00 horas en Tabakalera de San Sebastián. Este filme relata la historia de un adolescente confinado por la pandemia en un pequeño pueblo de los Pirineos.

Gnat se completa con la exposición 'Cambio Climático, cómo evitar un colapso global', organizada por la Fundación AXA y Lunwerg Editores con la colaboración del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación foral de Gipuzkoa. A través de setenta imágenes esta muestra se trata sobre la fragilidad de los paisajes y de la vida en determinadas zonas del mundo. La capital guipuzcoana inaugurará esta exposición el próximo 23 de marzo a las 11.00 horas en la plaza Okendo.

Esta tercera edición de Gnat Zinema también tendrá proyecciones para alumnado de 1º y 2º de la ESO de los nueve municipios en los que se desarrolla la muestra. Así, se proyectará el documental 'Barbacana: La huella del lobo', dirigido por Arturo Menor.