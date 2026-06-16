Un total de siete películas conforman la programación de la XXXVIII edición de Bideoaldia de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete películas conforman la programación de la XXXVIII edición de Bideoaldia Larrotxene Bideo de San Sebastián, que es fruto del trabajo de los 85 alumnos que han tenido los talleres del centro cultural donostiarra Larrotxene durante el curso 2025/2026.

En un comunicado, Donostia Kultura ha señalado que el día 19 a las siete de la tarde se proyectarán los trabajos. Las invitacion es podrán recogerse el mismo día de la proyección en la taquilla del Antzoki Zaharra, a partir de las 17.00 horas.

El curso 2025-2026 ha sido "especialmente fructífero" para Larrotxene Bideo, según las mismas fuentes. En total se han impartido nueve cursos.

El eje central de Bideoaldia lo constituyen las piezas audiovisuales elaboradas de manera colaborativa por los 85 alumnos y alumnas que han participado en estos cursos. Junto a ellas, también se proyectarán otra s coproducciones en las que ha participado el alumnado.

Por otro lado, y como cierre definitivo del curso, el próximo 26 de junio a las 19.00 horas se celebrará el evento 'Hitz eta Pitch' en la Intxaurrondo Kultur Etxea. En esta sesión de 'pitching', amistades, alumnado y profesorado de Larrotxene Bideo presentarán sus futuros proyectos en busca de colaboraciones.