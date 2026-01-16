Trabajadores de Bahía de Bizkaia Electricidad realizarán tres jornadas de huelga por el "bloqueo en la negociación"

BILBAO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Bahía de Bizkaia Electricidad realizarán tres jornadas de huelga la próxima semana, desde el lunes hasta el miércoles, ante "la situación de bloqueo en la negociación colectiva", según ha informado LAB.

El sindicato ha denunciado que los trabajadores llevan "más de 1.100 días sin convenio colectivo, debido a la negativa de la empresa a negociar".

Según ha lamentado, "lejos de buscar una solución", la dirección está "imponiendo nuevas condiciones laborales que suponen un empeoramiento significativo de la calidad de vida, de la conciliación laboral y personal, y de los derechos de la plantilla".

Ante esta situación, se han convocado el próximo lunes, martes y miércoles, 19, 20 y 21 de enero, tres jornadas de huelga, acompañadas de diversas movilizaciones, para "denunciar el conflicto y exigir una negociación real".