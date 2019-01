Trabajadores de Bilbobus rechazan el preacuerdo alcanzado por UGT, CC.OO. y USO y seguirán los paros

Actualizado 29/12/2018 13:04:14 CET

BILBAO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Bilbobus han rechazado en asamblea el preacuerdo alcanzado por UGT, CC.OO. y USO con Biobide, la empresa concesionaria que presta el servicio de autobuses urbanos de Bilbao, y que iba a poner fin a las movilizaciones y paros que se reanudarán así en enero.

El preacuerdo logrado por la mayoría sindical había sido criticado por el resto de las centrales al considerar la oferta económica insuficiente y advertir de que posibilitaba que continuara la eventualidad en el servicio.

De esta forma, los trabajadores de Bilbobus han rechazado --por segunda vez-- el preacuerdo en una asamblea que se ha celebrado durante esta madrugada y que ha concluido con una votación en la que han participado 444 personas. De esta forma, las movilizaciones se reanudarán el 2 de enero.

Finalmente, 208 trabajadores se han mostrado a favor de ratificar el preacuerdo, mientras que 233 se han mostrado en contra, dos han votado en blanco y ha habido un voto nulo.

A juicio de ELA, el rechazo de la mayoría de trabajadores "constata la realidad trasladada de que el contenido negociado es insuficiente dada la problemática que existe en Bilbobus".

"Deja en evidencia a UGT, CCOO y USO que no tienen la realidad y el sentir de la plantilla y que, por tercera vez, reciben un no a su contenido negociado. ELA tiene que ser muy crítica con la empresa, con el Ayuntamiento y con la Dirección de Trabajo del Gobierno vasco que han trabajado para intentar colar un acuerdo que ELA ya denunció que no cumple las expectativas de la plantilla", han señalado fuentes de la central nacionalista.