Los trabajadores de Bridgestone Basauri (Bizkaia) decidirán el día 16 en referéndum si aceptan la propuesta del ERE

CCOO, UGT y BuB firmarán el acuerdo si lo respalda la plantilla y ELA respetará la decisión, pero no lo suscribirá

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Brigestone Basauri (Bizkaia) decidirán en referéndum este próximo viernes, día 16, si aceptan la propuesta que ha realizado la empresa en torno al ERE que ha planteado para esta planta y la de Puente San Miguel (Cantabria), según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

Esta decisión se ha adoptado este martes por la mayoría del comité de empresa (CCOO, UGT y BuB), órgano que se ha reunido tras el encuentro celebrado ayer con la empresa para negociar el ERE, en el que hubo una nueva propuesta que rebaja a 232 los despidos en la planta de Basauri (Bizkaia), lo que supone 103 menos, y a 188 los de Puente San Miguel en Cantabria, 23 menos que los previstos inicialmente. Además, la empresa aumentará la producción en la planta vizcaína en 100.0000 cubiertas anuales hasta las 800.000.

Por otra parte, los mayores de 53 años quedan excluidos del expediente y se presentó un plan que permitiría acceder a la prejubilación a todos los trabajadores que están afectados por el ERE en su puesto o en su área y que tengan 55 años cumplidos a 30 de junio de 2025 y lo harían con el 80% del salario neto y una revalorización del 2% anual.

Sobre las condiciones del despidos, serían 45 días por año sin límite de mensualidades para los despidos forzosos, y 45 días por año, sin límite de mensualidades, más 30.000 euros, al que se quiera acoger voluntariamente al expediente. Asimismo, la empresa se compromete a no aplicar otro ERE en dos años y, si lo hubiera en 5 años, a ofrecer las mismas condiciones que se pacten ahora.

Tras esta nueva propuesta, a la que los sindicatos deben dar respuesta el próximo lunes, el comité de Basauri se ha reunido y se ha planteado hacer una asamblea general y un referéndum el día 16, pero, según ha explicado la mayoría del comité, como ELA ha trasladado que no iba a firmar el acuerdo, CCOO, UGT y BuB han decidido dejarlo únicamente en un referéndum, pero sin asamblea y acatarán lo que acuerden los trabajadores.

Por su parte, fuentes de ELA han señalado a Europa Press que respetaráN lo que digan los trabajadores, pero no firmará el acuerdo porque "no avala EREs ni despidos traumáticos". "Avalar un ERE ahora es avalar un ERE futuro y no lo vamos a avalar. Ellos van a avalar que en Bridgestone sobra gente", han añadido desde ELA, que han asegurado que les han utilizado como "excusa" para no hacer la asamblea, cuando podrían haber acordado su realización porque tienen la mayoría del comité (12 de 13).

El resultado con la decisión de los trabajadores se trasladará el lunes a la empresa y la votaciones se harán de 5.30 a 16.30 horas. Además, se ha acordado no convocar ninguna huelga más hasta que se conozca lo que opina la plantilla sobre la oferta de Bridgestone, mientras que, por parte de ELA, se apostaba por nuevas movilizaciones.

Previamente a ese referéndum, CCOO ha convocado a sus afiliados a una asamblea este miércoles, día 14, en horario de mañana y tarde, y también UGT reunirá este miércoles a sus afiliados.

ELA también llevará esa propuesta este miércoles a una asamblea de afiliados, que es la cuarta que realiza desde que se anunció el ERE y les expondrá su postura contraria a la firma del acuerdo.

Fuentes de ELA han subrayado que, aunque se han rebajado a 232 los afectados por el ERE y se ofrecen prejubilaciones y bajas voluntarias, estiman que habrá aproximadamente entre 120 o 140 mayores de 55 años, por lo que habrá "despidos traumáticos".

En este sentido, ha apuntado que, con que haya un despido "forzoso", ya rechazan esta propuesta. Asimismo, cree "discriminatorio" que se ofrezcan 30.000 euros solo para las salidas voluntarias.