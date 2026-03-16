Trabajadores de Tubos Reunidos Amurrio secundan en su totalidad las primeras horas de la huelga indefinida contra el ERE

Movilización de los trabajadores de Tubos Reunidos Amurrio - ESK

BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Tubos Reunidos Amurrio han secundado al 100% las primeras horas de la huelga indefinida que han comenzado contra el ERE que va a aplicar la empresa a 301 trabajadores, 274 de ellos de esta planta alavesa y 27 de la de Trapagaran en Bizkaia, según han informado fuentes de LAB a Europa Press.

La huelga indefinida comenzó en el turno de noche a las 22.00 horas de este domingo y, con el inicio del paro, se concentraron trabajadores en las inmediaciones de la planta de Amurrio y encendieron bengalas desde el puente situado en la zona de acceso.

Los piquetes han continuado este lunes con movilizaciones desde las cinco de la mañana y a las 7.30 horas han cortado el tráfico en la A625 en Amurrio, por donde han realizado una marcha y la circulación ha quedado restablecida a las 7.52 horas. En el transcurso de la protesta, en la que, según ha informado el Departamento de Seguridad, ha sido identificada alguna persona, se han coreado gritos en contra de los despidos y a favor de la defensa de la comarca de Aiaraldea.

Esta huelga ha dado comienzo después de que el pasado viernes se cerrara sin acuerdo la negociación del ERE, al que se oponía la mayoría de la representación de los trabajadores de Amurrio y tras la última oferta de la empresa en la que garantizaba que todas las salidas fueran voluntarias y que estaba vinculada a la celebración de un referéndum y la aceptación del acuerdo.

Fuentes del sindicato LAB han precisado que el seguimiento de la huelg ha sido del 100% y que nadie ha accedido a la palnta, salvo los servicios mínimos y las contratas. Las mismas fuentes han señalado que todos los días habrá piquetes en los distintos turnos de relevo durante esta huelga indefinida.