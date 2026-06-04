Los trabajos de renovación del firme obligarán a instalar un 'bypass' en la AP-1 en Bergara este sábado

SAN SEBASTIÁN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para renovar el firme entre los enlaces de Bergara Sur y Bergara Norte de la AP-1, sentido Eibar, obligarán a instalar un 'bypass' en la AP-1 este sábado.

Según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa, el sábado, durante todo el día, se llevará a cabo el asfaltado del tramo en el que se encuentra el viaducto de Ubera.

De este modo, se producirán diferentes afecciones entre los puntos kilométricos 135,000 y 138,700. Los trabajos arrancarán el sábado por la mañana.

Así, a partir de las 06.00 horas se creará un 'bypass' entre los puntos kilométricos 135 y 138,7, de tal manera que el tráfico sentido Eibar será desviado por la plataforma en sentido Vitoria-Gasteiz.

La creación de ese 'bypass' afectará directamente al enlace de Bergara Norte, que permanecerá cerrado mientras duren las labores de fresado. Está previsto que los trabajos finalicen el domingo a las 01.00 horas.

Los usuarios que tuvieran previsto utilizar el enlace Bergara Norte para acceder a la AP-1 deberán circular por la GI-627 hasta Maltzaga, y en la rotonda dirigirse a Eibar por la N-634 para acceder a la AP-8 en ambas direcciones desde ese punto.

La renovación del firme entre los enlaces de Bergara Sur y Bergara Norte es la segunda actuación que se realiza dentro de la campaña de renovación de firmes 2026-2027.

Bidegi realizará una inversión de 14,9 millones de euros para renovar el asfalto de 46 kilómetros de sus redes viarias. Actualmente ya se ha culminado la renovación del firme en la AP-8 entre Elgoibar y Mendaro sentido Behobia.

El objetivo es "mantener las estructuras funcionales del pavimento, preservando la seguridad vial y el nivel del servicio". Desde la institución foral han indicado que "los horarios establecidos para realizar estos trabajos son aproximados, ya que pueden variar dependiendo de factores como la meteorología".

En este sentido, se aconseja "circular con precaución y seguir las indicaciones establecidas tanto por las señales como por el personal de obra que se encontrará en el lugar".