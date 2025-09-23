El tráfico ferroviario de Cercanías entre Barakaldo y Santurtzi no se prevé recuperar al menos hasta el viernes

La frecuencia habitual en el tramo Barakaldo-Bilbao Abando se espera ir retomando a medida que avance la reparación de instalaciones

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe no prevé reestablecer el tráfico ferroviario de Cercanías entre las estaciones de Desertu Barakaldo y Santurtzi hasta al menos el viernes, debido a la avería registrada este martes en la catenaria en el apeadero de Peñota.

Por su parte, la frecuencia habitual entre Desertu Barakaldo y Bilbao Abando, que se ha visto afectada por la incidencia en la línea de Santurtzi, se espera ir recuperando "en cuanto sea posible" a medida que avance la reparación de instalaciones, según han confirmado desde Renfe.

En función de los datos que ha aportado Adif esta mañana, sobre las 3.45 horas se ha producido una avería a la altura del apeadero de Peñota, perteneciente a la línea Bilbao Abando-Santurtzi (C1), como consecuencia la rotura de uno de sus componentes. Al parecer, se ha producido un pequeño incendio que ha dejado sin tensión la catenaria.

Sobre las cinco y media de la mañana se ha restablecido la tensión y, con ello, la circulación entre Bilbao Abando y Desertu Barakaldo y, cinco minutos después, entre Barakaldo y Muskiz (en la línea C2).

Así, el tráfico entre Santurtzi y Desertu Barakaldo se encuentra suspendido y la frecuencia de paso entre esta última estación y Bilbao Abando también se está viendo afectada.

FRECUENCIAS

Según han explicado desde Renfe a Europa Press, debido a la de la avería, la compañía no prevé que se pueda recuperar el tráfico de trenes entre Barakaldo y Santurtzi hasta al menos el viernes, teniendo en cuenta las estimaciones de reparación de la avería en las infraestructuras de Adif.

Por lo que respecta a las frecuencias en el tramo Barakaldo-Bilbao Abando, la intención es ir recuperando las habituales "en cuanto sea posible", a medida que se vayan recuperando las instalaciones de Adif.