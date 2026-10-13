El tramo La Salve-Txorierri de los Túneles de Artxanda cerrará durante cinco meses por obras

Túneles de Artxanda - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tramo La Salve-Txorierri de los Túneles de Artxanda permanecerá cerrado al tráfico durante cinco meses, a partir del próximo 2 de noviembre, para acometer su rehabilitación integral, según ha anunciado el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga.

En la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las Juntas Generales de Bizkaia, el diputado ha explicado que el cierre permitirá ejecutar las obras sobre los 1.220 metros de longitud del túnel, por el que circulan diariamente más de 13.500 vehículos ligeros y 420 vehículos pesados. La actuación cuenta con un presupuesto superior a los 20,6 millones de euros.

Por las características de los trabajos, será necesario mantener cerrado completamente el túnel durante los cinco meses previstos de obra, en los que habrá un plan de trabajo con turnos de mañana, tarde y noche. De este modo, las actuaciones podrán desarrollarse sin tráfico en el interior y con las condiciones de seguridad necesarias para su ejecución, ha precisado la Diputación.

Los trabajos se centrarán principalmente en la reparación de los daños estructurales detectados y en la eliminación de las filtraciones existentes. En función de los estudios técnicos realizados, el 54% de la superficie inspeccionada presenta patologías que requieren actuación, entre ellas fisuras, pérdidas de material, deterioros localizados y afecciones derivadas de la presencia continuada de agua.

Durante las obras se repararán y reforzarán los elementos constructivos afectados, se actuará sobre las filtraciones y se renovarán distintos componentes de la infraestructura.

Los Túneles de Artxanda están en servicio desde 2002 y conectan Bilbao con Txorierri, el Aeropuerto de Bilbao y el Parque Tecnológico de Bizkaia y por el conjunto de la infraestructura circulan diariamente cerca de 30.000 vehículos.

INCIDENCIA EN BIZKAIBUS

El cierre del tramo La Salve-Txorierri afectará a los desplazamientos que habitualmente se realizan a través de este túnel y tendrá también incidencia en algunos servicios de transporte público, especialmente en determinadas líneas de Bizkaibus.

Antes de que entre en vigor el corte, el departamento foral de Transportes, Movilidad y Turismo dará a conocer la información detallada sobre las afecciones al tráfico, los itinerarios alternativos y los cambios que puedan producirse en el transporte público durante el periodo de obras.