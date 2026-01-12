El transporte urbano por autobús aumenta un 0,3% en noviembre en Euskadi

Archivo - Unidad de Bilbobus a su paso por el barrio de Uribarri - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 0,3% en noviembre en País Vasco respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 8.786.000 pasajeros, frente a un aumento del 5,7% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+13,1%), Castilla-La Mancha (+7,8%) y Asturias (+6,5%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron País Vasco (+0,3%) Aragón (+1,6%) y Canarias (+2,4%). Por secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Bilbao, un total de 9,23 millones de viajeros usaron el metro, lo que supone un incremento interanual del 2,7% y en la media de lo que va de año un aumento del 4%

Por su parte, un total de 3,73 millones de viajeros utilizaron el autobús, una cifra que no supone variación respecto al mismo periodo del año anterior mientras que crece un 24.2% en el acumulado del año.