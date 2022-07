Transportistas autónomos protestan en Gernika contra el peaje al transporte en Bizkaia

BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las asociaciones de transportistas autónomos Asotrava e Hiru, junto a miembros de las plataformas contra el peaje en la AP-8, AP-68 y A-636, se han concentrado este miércoles ante las Juntas Generales de Bizkaia, en Gernika, para expresar su rechazo al peaje que se implantará a los camiones en cinco carreteras de este territorio a partir de 2023.

Precisamente, el pleno de las Juntas Generales reunido el miércoles por la mañana en Gernika ha dado el visto bueno a este plan para cobrar peaje al transporte pesado.

Según han informado los organizadores, también han mostrado su rechazo al peaje asociaciones de Cantabria, como ASEMTRASAN, que se han unido a los transportistas de Asotrava e Hiru.

Las asociaciones han denunciado reiteradamente el "afán recaudatorio" de las administraciones que pretenden tapar "el agujero" o déficit de las cuentas públicas, y, al mismo tiempo, denuncian que es una medida "discriminatoria, porque no pagan todos los usuarios de las carreteras". "Justo lo contrario, sólo se pone en el punto de mira el transporte pesado por carretera. Afectará a los transportistas de Bizkaia y alrededores que perderán competitividad con respecto al resto. El peaje no lo pagará el transportista que pase de vez en cuando, sino nuestro transportista que circula diariamente por esas carreteras", han lamentado.

Los transportistas critican, además, que la decisión llega en un momento "insostenible" para el sector, que afronta la crisis provocada por los altos precios de los carburantes. "Tal y como se plantea el peaje al transporte, no deja de ser una penalización al transportista. El usuario de la carretera no es el transportista, sino la mercancía transportada. El transportista no está en la carretera por gusto, sino cumpliendo con un servicio público que toda la sociedad demanda", han explicado.

En reiteradas ocasiones estas asociaciones han trasladado la negativa del sector a la imposición de dichos peajes, que "perjudican básicamente al transportista autónomo, y más en un momento de crisis económica grave en el sector con la escalada inasumible de precios del combustible".

En opinión de las citadas asociaciones, es prioritario que desde los poderes y administraciones públicas se reconsideren medidas de este tipo en el momento de crisis actual, si no se quiere que el transporte de mercancías pare "por inanición" ante la grave situación actual en la que ya empiezan a faltar camiones en distintos sectores productivos.

"Si se sigue apretando al transportista, éste no tendrá más remedio que movilizarse. De momento para protestar contra el peaje que quieren poner a los camiones en las carreteras secundarias de Bizkaia", han concluido.