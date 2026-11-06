Tres centros de la FP vasca firman un acuerdo de cooperación educativa con la Delegación Saharaui en Euskadi

Representantes de los centros de FP que ha firmado el acuerdo - COORDINADORA DEL PROYECTO SAHARA BIZI

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Saharaui en Euskadi y tres centros públicos de Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar 'Sahara bizi', un proyecto de cooperación educativa internacional que busca estrechar los vínculos entre Euskadi y el pueblo saharaui.

La iniciativa está coordinada por el CIFP Santurtzi LHII, de Bizkaia, y cuenta con la participación del CIFP Mendizabala LHII, de Álava, y el CIFP MEKA Lanbide Eskola LHII, de Gipuzkoa, ha informado el centro educativo de Santurtzi en un comunicado.

El acuerdo establece que la Delegación Saharaui será parte del proyecto e interlocutora principal con las instituciones saharauis, incluido el Ministerio de Educación y Formación Profesional de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que ya conoce la iniciativa.

A través de esta colaboración se identificarán las escuelas de los campamentos de población refugiada saharaui que participarán en el proyecto y se establecerá un hermanamiento estable entre cada centro vasco y una escuela saharaui, con el objetivo de dar continuidad a la iniciativa durante los próximos cursos.

Uno de los ejes principales será la rehabilitación de bicicletas abandonadas cedidas por distintos ayuntamientos, por el que el alumnado de los ciclos de Transporte y Mantenimiento de Vehículos de los centros vascos se encargará de recuperarlas como parte de su formación ordinaria.

Posteriormente, en la primavera de 2027, las bicicletas viajarán en una caravana solidaria hasta los campamentos saharauis, donde el alumnado y el profesorado de los centros vascos colaborarán con estudiantes saharauis en su montaje y puesta a punto para utilizarlas en las clases de Educación Física.

Con esta iniciativa, los centros participantes pretenden combinar la formación técnica del alumnado con la cooperación internacional y el intercambio educativo, además de contribuir a estrechar la colaboración entre las comunidades educativas.