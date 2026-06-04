Tres desalojados por orden judicial en el lanzamiento de una nave industrial en Heraclio Fournier en Vitoria

Policía durante un desalojo - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas ha sido identificadas y desalojadas en el lanzamiento de la nave industrial ubicada en la calle Heraclio Fournier de Vitoria, que se ha desarrollado este jueves por orden judicial. El operativo, iniciado a primera hora de la mañana, ha concluido a mediodía.

Al término del desalojo, se ha transmitido a la propiedad del inmueble la necesidad de "efectuar los cerramientos oportunos" para evitar nuevos accesos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria, a las 10.30 horas de este jueves, agentes de la Policía Local han acompañado a la comitiva judicial encargada de ejecutar el inicio del proceso de lanzamiento de una nave industrial ubicada en la calle Heraclio Fournier.

Durante las primeras actuaciones desarrolladas en el interior de las instalaciones, se ha localizado a tres personas, a quienes se les ha comunicado la necesidad de abandonar el inmueble "conforme al procedimiento establecido".

La actuación, todavía en marcha, se desarrolla de forma coordinada con Ertzaintza "y con todas las garantías legales", según las fuentes citadas.

El operativo responde a la ejecución de una resolución judicial relacionada con la okupación de unas instalaciones industriales abandonadas "que no reúnen las condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad".

El Ayuntamiento ha recordado que este tipo de actuaciones "se enmarcan en el compromiso institucional de garantizar la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la legalidad", así como de "dar respuesta a situaciones que afectan a espacios industriales abandonados de la ciudad". El dispositivo se ha desarrollado con normalidad y no se han registrado "incidencias destacables".