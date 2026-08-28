Tres detenidos en Bergara por retener a un hombre en un piso contra su voluntad para cobrar una deuda

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SAN SEBASTIÁN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres y una mujer han sido detenidos en Bergara (Gipuzkoa) acusados de extorsión y detención ilegal por retener a un hombre en un piso contra su voluntad para cobrar una deuda.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron sobre las seis y media de la tarde de este pasado jueves. Dos personas acudieron a la Comisaría de Deba Urola para alertar de que en un inmueble del Casco Viejo de Bergara podía haber una persona retenida en contra de su voluntad.

Una dotación policial desplazada al lugar consiguió acceder al domicilio, donde encontraron a cuatro personas, tres hombres y una mujer. Uno de los varones presentaba sangre en la cabeza y se hallaba en estado de desorientación. Los ertzainas solicitaron asistencia sanitaria para la víctima, un hombre de 33 años, que fue trasladado al Hospital de Arrasate.

RETENIDO

Según explicó a los agentes, se encontraba retenido en el lugar desde el día anterior, después de que los sospechosos se lo encontraran por la calle le conminaron a acompañarlos al domicilio de ambos para saldar una deuda pendiente.

Una vez en el lugar, le retiraron las llaves de su casa, así como su documentación y la de su madre, y comenzaron a agredirle mientras le exigían el dinero de una supuesta deuda.

Uno de los agresores llegó a acompañar a la víctima a la residencia en la que se encontraba ingresada la madre del extorsionado, para llevarla al banco y abonar la supuesta deuda. Este hecho no se llegó a producir, por lo que el presunto agresor volvió a llevar al agredido al inmueble en el que le mantenían retenido.

Los detenidos por los delitos de extorsión y detención ilegal son una mujer de 37 años y dos hombres de 30 años y 31 años. La mujer cuenta con cinco detenciones previas y ha sido investigada en 43 ocasiones. El varon de 30 años ha sido arrestado en tres ocasiones e investigado en siete y al de 31 años le constan tres investigaciones anteriores.

Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales y, una vez concluidas las diligencias, serán puestos a disposición judicial.