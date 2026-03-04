Tres detenidos y un investigado por intento de robo en un caserío en San Sebastián

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a tres hombres e investigado a un cuarto como presuntos autores de un robo con fuerza en grado de tentativa en una vivienda unifamiliar de San Sebastián. Tres de ellos, los arrestados, saltaron la valla perimetral del inmueble e intentaron forzar la puerta de entrada, mientras que el investigado realizaba funciones de vigilancia desde el exterior.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, hacia las doce del mediodía de este pasado martes, el morador de un caserío ubicado en el barrio de Intxaurrondo de San Sebastián alertó a la Ertzaintza de que había sorprendido a tres individuos tratando de robar en su domicilio.

Al lugar se desplazaron varias patrullas de protección ciudadana y localizaron a unos cien metros de la vivienda a cuatro individuos, tres de los cuales se correspondían con la descripción física de los presuntos autores, según la información aportada por el comunicante.

El dueño de la casa se encontraba dentro del caserío cuando escuchó fuertes ruidos procedentes de la puerta de entrada. Acto seguido, se percató de la presencia de dos hombres manipulando la cerradura y de un tercer individuo merodeando por el interior de la finca mirando hacia las ventanas. Al proferir diversos gritos, los tres salieron huyendo del inmueble, y tuvieron que saltar una valla perimetral de unos 1,75 metros de altura.

Como consecuencia, se procedió a la detención de tres de ellos, de 19, 26 y 29 años, quienes habrían entrado en el inmueble, por un presunto delito de intento de robo en domicilio y la apertura de diligencias policiales, en calidad de investigado, por los mismos hechos al cuarto, de 20 años.

Al parecer, este último no habría llegado a acceder a la finca y estaría realizando tareas de vigilancia desde el exterior. Los tres arrestados serán puestos a disposición judicial, una vez queden finalizados los trámites policiales.