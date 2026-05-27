Tres detenidos por robar cableado en una empresa de Markina-Xemein y provocar daños de más de 20.000 euros

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres, de 36, 37 y 42 años, fueron detenidos este pasado martes tras ser sorprendidos robando en el interior de una empresa ubicada en el término de Markina-Xemein (Bizkaia). Los arrestados habían cortado cableado de la instalación eléctrica para su sustracción, provocando unos daños superiores a los 20.000 euros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Hacia las dos y media de la madrugada de este pasado martes, la Ertzaintza fue alertada por un particular de la presencia de varias personas sobre el tejado de una empresa de la localidad de Markina-Xemein.

Al lugar se desplazaron patrullas en funciones de protección ciudadana de la comisaría de Ondarroa, que pudieron visualizar al menos a dos individuos que trataban de ocultarse en la cubierta del citado inmueble. Estos, al percatarse de la llegada de las dotaciones policiales, se introdujeron en el interior.

Tras acceder dentro de la empresa, los agentes localizaron a tres hombres, uno de ellos escondido sobre un armario industrial, a unos tres metros de altura, y los otros encaramados en unas tuberías del conducto de ventilación.

Realizada una inspección por el interior del pabellón, fueron hallados varios rollos de cable de cobre, extraídos de la instalación eléctrica y preparados para su sustracción, además de una cizalla, presumiblemente utilizada para realizar los cortes de dicho cableado.

Junto a la empresa, había dos vehículos estacionados, en los que los implicados habían llegado al lugar. En uno de ellos, se pudo verificar que portaba una carretilla plegable, tres cizallas, un gato hidráulico, dos linternas frontales, una polea y un cuchillo de grandes dimensiones. En el otro, había útiles de corte, palancas y diversas herramientas eléctricas y manuales. Según se pudo confirmar, uno de estos vehículos constaba como relacionado en robos cometidos en empresas de Francia.

Ante tales evidencias, los tres varones, de 36, 37 y 42 años, fueron detenidos por un delito de robo con fuerza. El primero y el tercero, cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio y hechos similares. Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial, una vez concluidas las correspondientes diligencias policiales.

En la denuncia presentada por el propietario del inmueble objeto del robo, se valora la reparación de los daños causados por el corte del cableado en más de 20.000 euros. Al parecer, para entrar al interior de la empresa, los implicados pudieron escalar por un poste de hormigón situado junto a la fachada.