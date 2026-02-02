Tres detenidos en Vitoria por sendos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género durante el fin de semana

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha detenido un hombre de 50 años y dos de 43 por sendos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género sucedidos el pasado fin de semana.

El varón de 50 años fue detenido el mediodía del pasado sábado en una vivienda de Sansomendi, tras una discusión por la cual el varón comenzó a agredir a su pareja hasta que una hija de ambos le pidió que cesara. Esta avisó a su hermano mayor, que se presentó en el domicilio. Tras recabar los testimonios de todos los implicados y, en vista de las lesiones que presentaba la víctima, los agentes procedieron a la detención de su pareja.

Agentes de la Policía Local detuvieron a un segundo hombre a las 17.15 horas del domingo como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de condena y lesiones a su expareja. En este caso, una llamada al 092 advirtió de una agresión de un hombre a una mujer en la calle Aranbizkarra. Rápidamente, una patrulla se dirigió al lugar y encontró a la mujer llorando, tumbada en el suelo en la plaza Zalburu, que indicó hacia dónde marchaba su presunto agresor.

En el momento del incidente, con la víctima se encontraba un amigo de ambos, que había tratado de defenderla cuando el hombre la estaba agrediendo y que también fue agredido, con resultado de lesiones. Además, se comprobó que el presunto agresor tenía una orden de alejamiento hacia ella. Por todo ello, fue detenido.

Finalmente, otro hombre de 43 años fue detenido en la noche del domingo como presunto autor de un delito de lesiones a su pareja. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.00 horas, cuando una llamada al 092 advertía de que tres personas en estado ebrio tenían intención de coger un vehículo.

A su llegada, una patrulla observó un tumulto de personas en lo que parecía un conato de pelea, donde estaban sujetando a un hombre. Tras separar a las partes y entrevistarse con testigos, los agentes conocieron que, minutos antes, un hombre había tratado de impedir que los implicados condujeran su vehículo, ya que parecían estar embriagados.

Por ello, el que se había sentado en el puesto de copiloto se enfadó y sacó a la fuerza a la única mujer del grupo, que era su pareja, y la tiró al suelo.

Algunos testigos acudieron en su ayuda y el varón siguió intentando llevársela por la fuerza, mientras la insultaba, hasta la llegada de la patrulla. Una vez escuchadas también las versiones de ambos, los agentes procedieron a la detención del varón.