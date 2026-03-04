Las tres diputaciones forales activan la Oficina de Intermediación para el Relevo Generacional Agrario

Noemí Aguirre - DFA

VITORIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han puesto en marcha una de las medidas centrales de la Estrategia Integral para el Relevo Generacional en el sector agrario vasco, la Oficina de Intermediación para el Relevo Generacional, una herramienta diseñada para "facilitar la continuidad de explotaciones agrarias viables y promover la incorporación de nuevas personas agricultoras".

La diputada foral de Agricultura, Noemí Aguirre, ha explicado el proyecto, a preguntas de su propio grupo juntero (PNV) al objeto de conocer las últimas acciones puestas en marcha relacionadas con la estrategia de relevo generacional en el pleno de control de las Juntas Generales de Álava.

Aguirre ha señalado que el relevo generacional es uno de los "principales desafíos del sector agrario en Euskadi". Actualmente existen 1.500 explotaciones con titulares próximos a la jubilación, de las cuales 750 no cuentan con relevo identificado, lo que "compromete su futuro".

Esta realidad llevó al Gobierno Vasco y a las tres diputaciones forales a impulsar en 2025 una Estrategia Compartida de Relevo Generacional, con el objetivo de coordinar esfuerzos y "garantizar la sostenibilidad del sector a medio y largo plazo".

La Oficina de Intermediación está plenamente operativa desde comienzos de 2026 en los tres territorios históricos. Se trata de un servicio especializado que no supone la creación de nuevos organismos, sino la reorganización de recursos para ofrecer acompañamiento técnico y jurídico tanto a quienes desean ceder su explotación como a quienes buscan incorporarse al sector.

La herramienta articula de "manera ordenada y transparente" la oferta y la demanda agraria mediante dos perfiles clave. Por un lado, personas cedentes: titulares de explotaciones agrarias inscritas en los registros forales respectivos que desean ceder su explotación total o parcialmente. Y, por otro, futuras agricultoras y agricultores: personas de entre 18 y 49 años interesadas en incorporarse a la actividad agraria y que no disponen de una explotación viable propia.

Toda esta información se integra en el Registro de Relevo Generacional, un instrumento administrativo de carácter informativo que permite estructurar el proceso bajo criterios de publicidad, igualdad y transparencia.

FUNCIONES DE LA OFICINA

La diputada foral de Agricultura ha especificado las funciones principales de la Oficina que incluyen recepción y validación de manifestaciones de interés, análisis de la viabilidad técnica de las explotaciones y asesoramiento jurídico, técnico y fiscal a cedentes y futuros titulares.

Asimismo, ofrece actualización del Registro de Relevo Generacional, coordinación con programas de incorporación como 'Gaztenek' y mediación neutral y confidencial entre ambas partes.

Aguirre ha destacado que no se trata de un procedimiento competitivo, sino de un sistema público de intermediación que permite "anticipar y planificar la continuidad de explotaciones viables, evitando cierres innecesarios y reforzando el tejido agrario en el conjunto del territorio".

Con la puesta en marcha conjunta de esta Oficina y la aplicación coordinada del marco estratégico común, los tres territorios históricos consolidan un instrumento práctico que "facilita transiciones ordenadas, acompaña a quienes desean cesar su actividad y abre oportunidades reales a la nueva generación de profesionales del campo".