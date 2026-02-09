Tres heridos en tres colisiones con 9 vehículos implicados ocurridas en Zamudio, Barakaldo y Erandio

BILBAO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas a consecuencia de tres colisiones, en las que se han visto implicados nueve vehículos, ocurridas en los municipios vizcaínos de Zamudio, Barakaldo y Erandio, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Los tres siniestros han tenido lugar en un intervalo de tiempo de apenas 45 minutos, entre las 7.10 y las 7.55 horas, dos de ellos en la BI-30 y el de Erandio en la BI-637.

El primer accidente ha ocurrido en el corredor del Txorierri, a la altura de Erandio, sentido Erletxes, y en él se han visto implicados cuatro vehículos. A consecuencia de la colisión múltiple, una persona ha resultado herida y ha sido trasladada por sanitarios al hospital de Cruces.

El segundo siniestro ha sido a las 7.40 horas, en la BI-30 a la altura de Barakaldo, sentido Rontegi, y se han visto implicados tres vehículos. Una persona ha resultado herida y ha requerido de su traslado al hospital de San Eloy.

El último accidente ha ocurrido a las 7.55 horas, en Erandio, también en dirección hacia Rontegi, y se han visto implicados dos vehículos. La colisión ha dejado otra persona herida, que ha sido trasladada al hospital de Cruces.

Los tres siniestros han generado importantes retenciones y pasadas las 9.30 horas todos los vehículos implicados habían sido retirados aunque los problemas de tráfico continuaban, aunque en menor medida, han confirmado las fuentes de la Ertzaintza consultadas.