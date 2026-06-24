TS confirma la sentencia que anuló la exigencia del perfil lingüístico C1 en la OPE de celador de Diputación de Bizkaia

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anuló el requisito de perfil lingüístico en C1 en el 91% de las plazas ofertadas para la categoría de celador de obra pública en la Diputación de Bizkaia.

Según CCOO Euskadi, que ha dado a conocer la resolución, la exigencia de "este alto nivel lingüístico" para 10 de las 11 plazas convocadas (91%), fue declarada "desproporcionada", y por lo tanto "discriminatoria, para estos puestos en los que se requiere una titulación de Formación Profesional/Bachillerato".

Ha añadido que las trabajadoras excluidas "llevaban años trabajando con contratos temporales", y acreditaban perfiles lingüísticos B1 y B2. El sindicato ha manifestado que el auto dictado este miércoles permite volver a proveer las plazas sin el requisito de perfil lingüístico, "garantizando así el principio de igualdad".

CCOO ha destacado que, "de nuevo, el Tribunal Supremo certifica que las administraciones vulneran las normas aprobadas por las propias administraciones vascas, inflando los requisitos lingüísticos, en este caso, llegando a doblar el índice de obligado cumplimiento".

Finalmente, ha recordado que "el proceso de euskaldunización requiere de tiempo y recursos", de manera que su coste "no recaiga siempre en las trabajadoras y trabajadores".

Por ello, ha insistido en la necesidad de que, entre otras medidas, se adopte la de "la gratuidad del estudio del euskera hasta el nivel C1 al menos, habilitar liberaciones para el personal de las administraciones públicas, sea fijo en la administración o no, así como las contratas que operen para las administraciones públicas".