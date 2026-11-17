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SAN SEBASTIÁN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de 14 años, tres meses y un día de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa a un hombre por agredir sexualmente de manera continuada a una menor de edad con una discapacidad intelectual, hija de su pareja sentimental.

Según los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, el 12 de abril de 2024 el acusado agredió sexualmente a la menor, que entonces tenía menos de 16 años, y fue sorprendido por la madre de la joven. Además, el tribunal estimó probado que en fechas anteriores a este hecho el hombre había cometido otras dos agresiones sexuales sobre la menor.

La Audiencia guipuzcoana le condenó como autor de un delito continuado de agresión sexual sobre menor de 16 años en situación de especial vulnerabilidad por razón de su discapacidad y con abuso de superioridad y, además de la pena de prisión, también le impuso seis años de libertad vigilada a cumplir una vez que salga de la cárcel y el pago de una indemnización de 40.000 euros a la menor, entre otras penas.

El varón recurrió esa sentencia ante el TSJPV, alegando, entre otras cuestiones, la existencia de "divergencias y contradicciones" en las declaraciones de la víctima y los diversos testigos que declararon en la vista oral. Su defensa también argumentó ante el tribunal vasco que se le había denegado una prueba pericial y psiquiátrica de la menor. En su opinión, este examen era "fundamental" para valorar su declaración y detectar posibles "alucinaciones".

El TSJPV rechaza tales alegaciones y mantiene que esa prueba "no fue propuesta en el momento procesal oportuno", pues se solicitó en la audiencia preliminar y no durante la fase de instrucción. Además, añade que ni los peritos que testificaron en el juicio ni los informes médicos previos a la vista oral apreciaron en la menor alteraciones de la percepción que le impidieran emitir un relato sobre lo acontecido.

EQUIPO PSICOSOCIAL

En este sentido, el tribunal recoge el informe emitido por el equipo psicosocial que concluyó que la menor presenta una discapacidad intelectual, pero que esta no le impide reconstruir episodios vitales ni reelaborarlos posteriormente para ser relatados. También recuerda la declaración de una de las psicólogas de este equipo psicosocial que en el juicio afirmó que la menor discernía "muy bien" y no detectó que "fabulara".

La Sala considera que la sentencia apelada realiza un análisis "riguroso y profundo" de la declaración de la víctima, cuyo relato sobre los hechos es "coherente" y "congruente", sin que se observen "contradicciones relevantes en los aspectos sustanciales".

Asimismo, añade que no se apreciaron razones por las que la menor "quisiera perjudicar al acusado, ni un móvil espurio", y también pone en valor otras pruebas, como los testimonios de la madre y de la hermana de la víctima.

"En definitiva, el resultado de las pruebas practicadas arroja múltiples indicios que corroboran el relato de la menor", resume el TSJPV en una sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.