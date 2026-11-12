TSJPV ratifica la condena de 4 años de prisión a una mujer por estafar a un anciano guipuzcoano cerca de 400.000 euros

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SAN SEBASTIÁN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena de cuatro años de prisión interpuesta por la Audiencia de Gipuzkoa a una mujer que hizo creer a un anciano guipuzcoano que tenía una relación sentimental con él para estafarle cerca de 400.000 euros.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV ha desestimado el recurso presentado por la condenada, así como el presentado por la defensa de la víctima, que reclamaba elevar a ocho años la pena de prisión, y procede a la declaración de las costas de oficio.

Según se recoge en el fallo del TSJPV, fechado el pasado día 5 de noviembre y contra la que cabe interponer recurso de casación, el 25 de enero de 2022, la condenada y la víctima se conocieron en un restaurante de la capital belga. El afectado, vecino de San Sebastián, tenía entonces 82 años y había quedado viudo pocos años antes.

La mujer, "aprovechándose de la vulnerabilidad" del anciano y de su "situación de soledad", le hizo creer "que tenía un interés amoroso en él y que iba a ser su pareja sentimental" a fin de "obtener un beneficio patrimonial ilícito", según apunta el fallo judicial.

Así, tras residir unos meses e Bruselas, la supuesta pareja se instaló en Denia (Alicante) donde el hombre aceptó en junio de 2022 comprar una vivienda para vivir con ella y abonó por el inmueble 264.110 euros, tras hacer constar en escritura pública que "le donaba a la mujer la cantidad que le correspondía aportar para la adquisición", que ascendía a 132.055 euros.

Además, la ahora condenada le pidió dinero para comprar una vivienda en Rumanía para su madre enferma y para ayudar a un familiar, realizándole la víctima cuatro transferencias a su favor por valor de 233.500 euros, a las que se suman otras por valor 7.500 euros.

TARJETA DE CRÉDITO

La mujer también tuvo acceso a la tarjeta de crédito del varón, con la que realizó "multitud de efectivo entre enero de 2023 y febrero de 2024", por importe "total de 21.770 euros" y realizó transferencias a familiares suyos, sumando el dinero estafado 397.205 euros.

Según se recoge en la sentencia, la víctima "presenta una deficiencia de habilidades socio afectivas, trastorno afectivo que le impidió una adecuada valoración de la relación de afecto que tenía con la acusada", lo cual le llevó a "carecer de la suficiente capacidad de deliberar y de decidir", siendo "influenciable y manipulable, especialmente en el ámbito económico".