Tubos Reunidos logra las adscripciones voluntarias necesarias para alcanzar las 301 salidas

Archivo - Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tubos Reunidos ha anunciado este lunes, tras finalizar a las tres de la tarde el plazo para solicitar acogerse a bajas incentivadas, que ha logrado las adscripciones voluntarias necesarias para alcanzar las 301 salidas contempladas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para sus plantas de Amurrio (Áava) y Trapagaran (Bizkaia).

En un comunicado, la compañía ha destacado que ha conseguido el objetivo de plantilla previsto en el plan de viabilidad, que se reducirá en 301 personas. Este es el primer paso del plan de viabilidad, que debe contar además con la renegociación de la deuda con SEPI, la refinanciación bancaria y nueva financiación.

El pasado viernes, la dirección de Tubos Reunidos amplió hasta las 15.00 horas de hoy el plazo de salidas para todas las personas interesadas de la compañía. El número de adscripciones recibidas permite alcanzar las 301 salidas establecidas en el Plan de Viabilidad.

Las condiciones que la compañía ofreció en el plan de salidas del pasado viernes incluyen prejubilaciones entre 57 años (incluidos los que cumplan esta edad hasta de diciembre de 2026) y 62 años, un Plan de Rentas al 70% del salario bruto (incluye pluses y EPSV) hasta que el trabajador cumpla los 63 años, y Convenio Especial con la Seguridad Social (CESS) hasta los 65 años. En caso de fallecimiento, se delegará en la persona que haya sido designada como beneficiaria por el trabajador.

Para las personas mayores de 63 años, ofrece una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. A los eventuales, les oferta 30 días de salario por año de servicio con tope 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual.

Para las adscripciones voluntarias, se contemplan 45 días de salario por año de servicio con tope 24 mensualidades, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de 10 años.

"Este el primer paso de los que se tienen que dar para completar el plan de viabilidad de Tubos Reunidos, que debe contar además con la renegociación de la deuda con SEPI, la refinanciación bancaria y nueva financiación", ha concluido la compañía.