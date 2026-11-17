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VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tuvisa ha suspendido este martes el servicio de autobús de la línea especial al pabellón Fernando Buesa Arena para el partido entre el Baskonia contra el Hapoel Tel Aviv, por "motivos de seguridad".

En una nota, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha explicado que la medida, de "carácter excepcional y preventivo", se adopta con el objetivo de "garantizar la seguridad" de las personas usuarias del transporte público y del personal de Tuvisa.

Desde Tuvisa se lamentan las "molestias" que esta suspensión pueda ocasionar y se agradece la "comprensión y colaboración de la ciudadanía".

Esta tarde, a las 19.00 horas, hay convocada una manifestación de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna para denunciar la celebración de los partidos que el Baskonia tiene previsto jugar con los equipos israelíes Hapoel Tel Aviv y Maccabi Tel Aviv, en la plaza de la Virgen Blanca.